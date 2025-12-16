送錢來了！高CP值新選 散戶年終配息就靠這「3」檔

財經中心／師瑞德報導

聯準會連續降息又啟動「迷你QE」，等於向市場強力送錢！對散戶來說，這是在股市高檔震盪時，重新配置資產的絕佳機會。資金浪潮湧向債市，現在正是鎖定「高票息、高品質」雙高債券的好時機，不僅能穩穩領息，還有機會賺到價差。想幫自己年終加薪？把握年前最後買進機會，跟上這波政策利多。（AI製圖）

面對聯準會持續發送強力的寬鬆訊號，不僅利率已達成連三降，更透過被市場解讀為「迷你QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪龐大的流動性。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠深入分析，當前全球總體經濟環境正處於通膨持續回落、且就業市場逐漸降溫的軌道上，這為聯準會提供了持續降息的底氣與空間。

他預期，明（2026）年聯準會仍將延續降息趨勢，聯邦基金利率水準有望一路下探至3.0%至3.25%的區間，而作為重要市場指標的10年期美國公債殖利率，則預估會落在3.7%至4%之間震盪。

股市高檔震盪 「雙高」債券成避風港

郭修誠強調，在這樣的利率下行環境中，依照債券特性，意味著債券價格仍有相當大的潛在上漲空間，資本利得可期。反觀當前股市評價已處於相對歷史高檔區，市場波動風險顯著升高，許多投資人開始居高思危，尋求避風港。

相比之下，債券收益率目前仍維持在相對高檔位置，對於渴望每月有穩定現金流入帳、不想承擔過高風險的投資人來說，現在正是極具吸引力的進場甜蜜點。特別是在這個關鍵的時間點，若能鎖定具備「高票息」提供優質收益、同時擁有「高品質」信評護體的「雙高」債券標的，不僅能穩穩領息，在市場震盪時價格也更具支撐力，是當前平衡投資風險與追求報酬的首選策略。

兩檔債券新兵報到 首次配息數字超吸睛

搭上這波聯準會「迷你QE」帶來的資金行情列車，債市後市持續看俏，大華銀投信旗下多檔債券ETF也即將迎來除息盛事，要為投資人帶來實實在在的年終大紅包。其中，備受市場矚目的兩檔債券新兵首次「開獎」的配息數字相當亮眼。

首先是聚焦高信評公司債的「大華優利美A債15（00984B）」，它透過獨特的優化息收篩選機制，在鎖定三大信評機構平均信評A級以上的公司債池中，進一步精選出票面利率最高前20%的優質標的，致力於達到票面利率與殖利率雙重提升的效果，在震盪環境中能充分發揮「優息＋抗震」的投資雙效，此次每單位預計配發高達0.126元。

另一檔則是擁有AA+級超高平均信評、主打極低違約風險與長天期優勢的「大華優利美公債20（00983B）」，為投資人的資產組合提供了更強的防禦力與穩定性，每單位也預計配發0.094元；而既有的「大華投等美債15Y+（00959B）」則預計配發0.045元。

把握最後買進日 跨年開心領紅包

郭修誠特別提醒所有投資朋友，這三檔債券ETF的除息日皆統一訂於明年的第一個交易日，也就是2026年1月2日。投資人如果想要參與這一次的收益分配，領取跨年大紅包幫自己加薪，務必得趕在今年12月31日這個最後買進日前完成下單動作，才能順利搭上這班領息的順風車，不錯過這波資金浪潮。

