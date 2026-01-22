送錢給你！銀行開運禮「水、米、金」全都有 領取資格一次看懂

財經中心／師瑞德報導

2026金馬年招財戰火引爆！金融業豪撒數十萬份開運禮搶客。北富銀與台新備妥睡過金庫的「發財水」，合庫更祭出超吸睛「金磚招財米」。元大金控則結合公益，捐血就送紫南宮加持水。公股與民營銀行拚場，從發財金到平安米應有盡有，想在金馬年財運亨通，這波「聚財神器」千萬別錯過！（圖／台新金控提供）

農曆馬年（2026）春節腳步逼近，紅包要用新鈔才有年味，象徵聚財納福的「發財水」、「發財金」更成為民眾爭相索取的開運小物。今年金融業「搶客戰」提前開打，不僅台北富邦、台新等民營銀行豪送數十萬份開運禮，第一銀行、合庫銀、兆豐銀等公股行庫也加入戰局，祭出招財米與迎財水。此外，富邦與台新更宣布搶頭香於2月9日同步開放換新鈔，連百貨公司ATM都能領，讓民眾輕鬆備戰過好年。

民營雙雄出招！北富銀篆刻金馬、台新銀雙馬禮盒

台北富邦銀行今年加碼準備十萬瓶發財水與八萬份發財金，設計上以象形文字「馬」結合古印篆刻，寓意「一馬當先」。發財金經竹山紫南宮香爐加持，發財水則建議擺放財位招財。北富銀表示，財富管理客戶可自2月9日起率先領取發財金，一般民眾則可於2月23日開工日至全台分行索取發財水。

適逢與新光金控攜手元年，台新銀行推出「金庫納財禮盒」致贈財管貴賓，內含開運水、發財金與紅包袋，主打「雙馬奔騰」意象。一般民眾臨櫃也能獲得經金山財神廟祈福的發財金與開運水。

南投竹山紫南宮不僅是全台求財聖地，更是熱血匯聚中心，平均每兩天便舉辦一場捐血活動，致力解決血庫告急問題。元大金控為落實企業社會責任，今年特別擴大響應紫南宮公益捐血計畫，鼓勵集團客戶挽袖捐熱血。

鑑於近期全台氣溫波動、血庫存量偏低，元大金控除了號召大眾共襄盛舉，更特別準備了象徵吉祥如意的「限量發財水」贈送給參與捐血的元大集團客戶。發財水不僅經過紫南宮與銀行金庫加持，更代表著「施比受更有福」的理財哲學。元大金控表示，希望透過這次活動將公益與財氣緊密連結，讓客戶在幫助醫療體系度過缺血危機的同時，也能為自己新的一年匯聚滿滿正能量。透過公益行動與開運祝福的結合，元大金控期盼能帶動更多企業投入，讓愛心如同紫南宮的香火般延綿不絕。

公股行庫不缺席！合庫金磚米、一銀兆豐送福氣

想加大力道聚財氣的民眾，公股行庫的誠意同樣滿滿。合庫銀行今年特別準備了外觀金光閃閃、宛如「金磚」的6.7萬份招財米，以及超過18萬瓶的迎財水，預計在春節前後開始發送。第一銀行與兆豐銀行也不落人後，陸續準備了發財金、發財水及平安米等開運小物，要讓客戶在新的一年「米」滿幸福、財源廣進。

換新鈔攻略！2/9起跑 台新百貨ATM也能領

除了開運小物，民眾最關心的「換新鈔」時程也已定案。台北富邦銀行與台新銀行宣布將於2月9日起同步開放換新鈔。

台北富邦銀行：全台分行臨櫃與ATM同步開放。ATM單次提領上限為3萬元（部分機型），若有大額需求建議線上預約或臨櫃辦理。台北富邦銀行副總經理陳美珍表示：「每一年換新鈔都是台灣人過年喜氣的象徵，所以今年我們特地開放讓民眾能換比較多一點的新鈔，分享年節喜氣。

台新銀行：為了便民，除了分行據點外，更將服務延伸至全台合作的大賣場、百貨公司。民眾逛街採買年貨時，透過館內的台新ATM即可提領新鈔，預計農曆年前就會全數補鈔完畢。

資金安全提醒！留意限額慎防詐騙

北富銀提醒，春節期間資金需求大，民眾需留意ATM單日提款限額（通常為15萬元）及轉帳限額。同時，詐騙集團常趁年節偽冒親友致電拜年借款，民眾匯款前務必再次確認受款人身分，若有疑慮請立即撥打165防詐專線。春節連假期間，各大銀行ATM及客服將維持24小時服務，確保民眾新春資金調度順暢。

