今年雙城論壇登場，台北市長蔣萬安第二度親赴上海出席主論壇，不僅重申「雙城好，兩岸好」的理念，還特別在致詞中提及「民國8年」的五四運動。學者分析指出，蔣萬安謹慎地表達了中華民國的立場。

送錫盤「雙城好兩岸好」 蔣萬安提民國、民主。（圖／TVBS）

在雙城論壇的禮品互贈環節，蔣萬安特別選擇了一款北捷紀念錫盤贈送給上海市長龔正。這款錫盤上鏤刻著台北多個地標，包括龍山寺、台北101和大巨蛋等。選用純錫材質別具用意，取其「錫福、惜情」的諧音，象徵雙城論壇這份得來不易的情誼。錫盤上寫著「2025雙城論壇，雙城好兩岸好，台北市長蔣萬安致贈」，未使用中華民國或西元紀年正式落款。

作為回禮，上海方面贈送給蔣萬安一個藝術瓷瓶，其中磐石象徵堅以築橋，玉蘭飄如絲帶，整體設計將瓷瓶比喻為文化橋梁和情感紐帶，連結台北和上海，強調藝術和文化元素，似乎有意降低政治意涵。

在致詞中，蔣萬安特別提到民國8年的五四運動，他表示，五四運動喊出的「德先生、賽先生」，從現代角度來看，「賽先生」就是科技與AI，而「德先生」則代表「民為邦本，本固邦寧」。蔣萬安強調，「我們談民主、談科學、談市政、談治理」。

台大政治系副教授陳世民認為，此次論壇的形式意義較大。他指出，過去一直有傳言北京希望蔣萬安能提及九二共識，但蔣萬安始終沒有提及，表現得非常謹慎小心、中規中矩。

政大國關中心兼任研究員湯紹成則表示，蔣萬安以五四運動做連結是很好的方式，強調了中華民國的立場，用這種方式凸顯中華民國地位也是一種方法。

