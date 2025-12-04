送電也送溫暖 台電北西區處歲末寒冬送愛

【民眾新聞葉柏成新北報導】回饋鄉里，送電，也送溫暖！台電北西區處為善盡企業社會責任，今〈4〉日由徐進福處長率同仁前往新北市新莊區社會福利服務中心，向7位弱勢朋友獻上寒冬禮品並致贈關懷慰問金，展現關懷弱勢族群的心意，並提前祝賀聖誕佳節快樂。

徐進福表示，歲末寒冬之際，社會上存在著許多被忽視的角落，因法規或本身條件等限制，難以尋求正規的管道申請補助，這些弱勢邊緣團體往往需要我們更多的關懷與幫助。

《圖說》台電北西區處徐進福處長與新莊區社會福利服務中心合作，讓弱勢朋友們能度過一個溫暖的冬天。（台電北西區處提供）

他說，此次北西區處特與新北市新莊區社會福利服務中心協同合作，針對因資格不符無法申請補助、或家庭遭逢變故、生活陷入艱困而急需協助的弱勢族群，致贈每人5,000元慰問金，並於現場發送圍巾，讓弱勢朋友們能渡過一個溫暖的冬天。

廣告 廣告

徐進福強調，台電公司不只肩負穩定供電之任務、提供民眾生活便利的電力，也持續付出實際行動，關懷公益團體及弱勢族群，讓電力與愛心傳遞到社會每一個角落。期盼此舉能喚起社會各界共同關懷公益團體及弱勢族群，並藉此讓弱勢朋友感受到台電不僅送電也送愛心，是非常有溫暖的愛心企業。