送電鍋判刑VS.撿辦公椅無罪！清潔隊員「1關鍵」結局大不同

社會中心／周希雯報導

台北市環保局1名黃姓清潔隊員去年拾獲廢棄電鍋、價值僅約32元，見狀況良好便轉贈給1名以拾荒維生的老婦，盼她能「煮上一碗熱粥」；沒想到被同事檢舉後遭依貪污罪起訴，更被判處3月徒刑、緩刑2年，並褫奪公權1年。全案曝光後引發「情輕法重」的討論，社會對這類「貪污」行為也看法不一，因為6年前也曾有類似案件；當時清潔員把廢棄辦公椅搬回家自用，同樣被檢舉後依貪污罪起訴，然而最終因被認定「無主廢棄物」被判無罪，與黃姓清潔隊員如今的處境大不相同。

廣告 廣告

判決書指出，楊姓男子1998年起，在桃園市政府環境清潔稽查大隊八德區中隊擔任清潔隊員，負責駕駛資源回收車；2020年3月12日上午9時許，他看到一張被棄置在路旁的黑色辦公椅，認為還能使用就搬上車、並直接載回自己家中。由於桃園市府與某環保公司訂有契約，清潔隊收集的家戶資源回收物需先交給環保公司，對方再依重量支付權利金給市府，因此回收物屬於公物，楊男此舉涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。

送拾荒婦電鍋判刑VS.撿辦公椅自用無罪！清潔隊員「結局大不同」1關鍵曝光

楊男見路邊廢棄的辦公椅狀況良好，就載回家自用。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

偵訊期間，楊男不否認帶走辦公椅、也知道一般可回收的廢棄物不能私自處理，不過他否認有貪污侵占的行為，「我路過時看到在路邊，覺得很新，就用資源回收車載回去」、「這張辦公椅是廢棄物，環保公司不會收」，因此全案首要釐清的是「黑色辦公椅的所有權」。檢方主張，黑色辦公椅是可回收的廢棄物，被告帶走自用可構成貪污侵占；不過一般「資源回收物」指的是原所有人丟棄後，再經過政府規範流程分類的廢棄物，而且根據規定，原所有人如果丟棄動產等同放棄占有權，該物就成為「無主物」，任何人只要「有意擁有」就能取得所有權。

送拾荒婦電鍋判刑VS.撿辦公椅自用無罪！清潔隊員「結局大不同」1關鍵曝光

桃園市府與環保公司訂有契約，清潔隊收集的資源回收物需先交給環保公司，對方再依重量支付權利金給市府。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／桃園環保局提供）

另外，根據楊男所述發現之過程、及清理家具相關的照片和登記表，都顯示這張辦公椅並沒有被居民通報要清除，因此可認定為「無主物」，而楊男帶回家的行為是出自於本身意思佔有、即取得所有權而非公有財物，因此不得以貪污侵占罪相繩；否則一般民眾若在路邊撿走其他人丟棄物，豈不均涉有刑法竊盜罪嫌？至於與環保公司的契約，只能說明市府的義務、而非自動擁有轄區內所有可回收物的所有權；而且經桃園市環保局確認，這張黑色辦公椅屬於大型垃圾、不是可回收的廢棄物。

對此，法院認定楊男未造成市府違約，也不影響權利金支付，難認有其他刑罰法律規範的違法行為，一審判無罪。全案上訴高等法院，法官再度函詢市府，環保局表示，只要是未洽清潔大隊申請預約清運時間的巨大廢家具，就算放置在指定地點附近都被視為廢棄物、清潔大隊不會清運；換句話說，楊男並無清運黑色辦公椅的職責，即使在清運時把辦公椅搬上回收車都與「執行職務」無關，二審維持原判決無罪，全案定讞。

原文出處：送拾荒婦電鍋判刑VS.撿辦公椅自用無罪！清潔隊員「結局大不同」1關鍵曝光

更多民視新聞報導

柯文哲「貸款2000萬選舉」隔年秒還清？存摺明細遭公開了

應曉薇正妹女兒翻車！脫口「台灣是極權國家？」認了：誇張說法

臉書詐騙更多卻只封小紅書？3關鍵差異全場秒懂：做得好

