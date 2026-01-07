送電鍋給老婦被判貪污！檢方、清潔隊員皆不上訴 緩刑2年定讞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

北市一名黃姓清潔隊員，前年7月將遭丟棄且回收殘值僅剩32.56元的電鍋贈與拾荒年邁婦人，遭檢方以《貪污治罪條例》起訴並移送法辦，士林地院審理後，法官依犯後自首且犯罪情節輕微等理由減刑，上月2日判處有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。檢方研議後不再上訴，清潔隊員也未提上訴，本案判決定讞。

黃姓清潔隊員因貪汙遭士林地院判決3個月，緩刑2年。（圖／翻攝自Google地圖）

本案起因於前年7月，黃姓清潔隊員在日常值勤時，於回收車上發現一只外觀完好且功能正常之大同電鍋，並將其送給一拾荒老婦，希望能改善老婦的生活條件。

未料，清潔隊發現後要求黃男需歸還電鍋，他於是自掏腰包買了新的電鍋贈與老婦並將舊的要回。之後，黃男向上級自首，北市環保局認為黃員身為公務人員，不該私自處分財物，以違反《貪污治罪條例》送交士林地檢署查辦，士林地檢署日前提起公訴，黃男當時無奈表示「後悔當好人」。

法官審理時表示，經鑑價後電鍋僅剩32.56元的殘值，黃男也不是轉售。且他在偵查過程坦承犯行、主動繳回證物且主動向上級自首，符合多項減刑條件，行為雖有損公務員形象，但犯後態度良好，減刑後，判處有期徒刑3個月，緩刑2年並褫奪公權1年。

士林地檢署收受判決書後，決定不再上訴，黃姓清潔隊員也未上訴，因此一審判決定讞。

