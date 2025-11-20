送飲料偷摸手！逼空姐單獨檢查「給她教訓」 關務署課員遭記2大過免職

長榮航空一名空服員遭性騷擾，非新聞當事人。翻攝長榮航空臉書



太可惡！關務署一名課員休假時搭機，竟對一名長榮航空空服員性騷擾，除了趁遞送水杯時摸手，還拿出手機偷拍對方，甚至要求該空服員下機後單獨受檢「給她一個教訓」；關務署台北關今天（11／20）表示，已召開考績委員會審議決議記2大過免職。

根據《自由時報》先前報導，關務署台北關黃姓巡緝課員本月3日搭乘長榮航空從慕尼黑返台班機時，在航程途中趁機偷摸空服員的手、拍攝對方，還要求她下機後單獨到海關紅線櫃檯接受行李檢查，揚言「給她一個小小的教訓」。空服員心生恐懼，隔天就到航警局報案。

關務署今天透過新聞稿表示，黃姓課員涉嫌於機上滋擾生事並恐嚇空服員一案，已依規定完成行政責任調查，並於19日召開考績委員會審議決議，予專案考績一次記2大過免職，以儆效尤，並維官箴。

關務署表示，黃姓課員於個人休假出國搭機期間，經調查確有假借職務權力、有失官箴等不當言行，已破壞人民對海關人員執行職務的信賴，亦使商民對海關內部紀律與外部形象產生負面觀感，嚴重毀損海關聲譽及政府形象，違反公務員服務法等相關規定，情節重大，因此依公務人員考績法等相關規定祭出重懲。

關務署重申，海關執掌邊境管制，所有關員必須嚴守公務員服務法規定，不得有損害公務員名譽及政府信譽的行為，絕不容許關員假借權力，或利用職務上機會加損害於他人，海關將加強關員法紀教育宣導，強化專業與廉能形象，共同守護人民權益。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

