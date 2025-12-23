送飲料挨罵！UG老闆「低調捐百萬」...市府周一一早就收到

27歲男子張文於台北犯下3死的隨機殺人案，一名37歲蕭姓騎士在等紅綠燈時遭傷，送醫後傷重不治，手搖飲品牌UG董事長鄭凱隆日前因帶著自家手搖飲到場致意，被質疑在巴著死者打廣告，引發眾怒，然而今（24日）有媒體報導，其實在他在事發後，已於第一時間捐款1百萬元，指定要捐贈給蕭男。

鄭凱隆。（圖／聯發國際提供）

UG董事長鄭凱隆在張文犯下重大殺人案件後，和其他民眾一樣現身案發現場致意，不過當時他手拿自家品牌的飲料，並直接放在悼念現場，挨批打廣告的時間點不對，紛紛留言：「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？這樣的品牌行銷未免太令人作嘔」、「這時候打廣告好可怕」、「擺明就是知道媒體會拍在那邊，你擺這一袋，怎麼拍都露出 UG，這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？這種品牌行銷未免太令人無言」。

廣告 廣告

鄭凱隆的行為引發網友眾怒，他事後也召開記者會向外界道歉，表示原意是想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為，不過無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的，「此事件是一件令人悲痛的事情，卻因為自己不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，自己願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此再次感到非常抱歉。」

事發後許多民眾到現場獻花悼念。（資料照／中天新聞）

不過今天《ETtoday新聞雲》報導，其實鄭凱隆在第一時間就低調捐出100萬元，指定要給死者蕭姓騎士。

報導中提到，由於蕭男因發生事故的地點不在北捷、也不在百貨內，成為唯一無法獲得公共意外責任險理賠的罹難者，台北市社會局長姚淑文透露，當時自己剛從醫院出來，市府尚未開放社會救助金專戶，結果鄭凱隆第一時間就表達願意協助，了解整起事件後更表明願意捐款，指定要捐給蕭姓騎士，待周一上班日，社會局就收到了100萬元，成為「1219事件扶助專案」的第一筆善款。

延伸閱讀

台中聯結車與機車撞擊！57歲女騎士傷重不治

影/高雄跨年維安升級動員1200警力 今逼真恐攻演練

悚！張文疑計劃聖誕節第3波攻擊 網上預訂大同區旅館