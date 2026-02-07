送餐機器人咪嚕的史前遊記／陳慧文

陳慧文

在遙遠的未來，一艘時光旅行機載著一群小學的師生穿越時空，到史前時代展開戶外教學。他們來到山頂洞人的原始部落進行勘察，不料在離開時，不小心將他們的送餐機器人遺落在部落中。

這個機器人外型簡單大方，以柔和的黃色為主色調，有著LED燈的眼睛和透明的面板，底部以磁浮的方式移動，是未來學校中小學生們的可愛夥伴。但是山頂洞人們從來沒看過這麼奇怪的東西，所以遠遠地躲開它，如果它走得靠近一點，他們便拿石頭丟它。

直到有一天，有個名叫珊珊的女孩，因為擔心母親的病情，而跑到森林裡傷心地哭泣，送餐機器人移動到珊珊面前，發出「咪嚕」的叫聲，珊珊看到機器人的身上有個金色按紐一直閃爍著，便好奇地按了下去，經過一連串「咪嚕咪嚕」的聲音，機器人胸前的透明面板平滑地打開來，呈現出一個漂亮的草苺蛋糕，和一杯新鮮柳澄汁；珊珊從來沒看過這麼奇怪的東西，她左聞聞、右看看，終於決定嚐嚐看，這一嚐發現真是美味極了，就狼吞虎嚥地把蛋糕吃掉、果汁喝光，她發現自己原本難過的心情變得好多了。

珊珊把這個機器人取名叫「咪嚕」，把它帶回家人們居住的山洞中，她那生病中的媽媽也試著按了一下咪嚕身上的按紐，結果咪嚕為她製作了一碗熱騰騰的香菇雞湯。媽媽吃過之後，覺得精神、體力都好多了，接著連續三天，咪嚕都為媽媽提供營養又美味的食物，媽媽吃了這些，就逐漸康復了。

其他的山頂洞人聽說了這件事，也紛紛來向咪嚕求助。對於每個前來按下咪嚕按紐的人，咪嚕總是能根據他的身心狀況，提供適當的食物，所以大家都很喜歡、感激咪嚕。

但是漸漸地山頂洞人們開始過於依賴咪嚕，有些人甚至懶得自己尋找食物，只想去按咪嚕的按紐，就可以不勞而獲。終於有一天，咪嚕的螢幕出現低電量的警訊，對於按紐不再能每次都供應食物，最後甚至走不動了。山頂洞人們以為咪嚕快死了，非常傷心，他們把咪嚕抬到山頂上，圍繞著它哭泣，祈禱著天神降臨，救救咪嚕。

這時，未來世界的時光旅行機出現了，原來是未來小學的老師們來找他們遺失的送餐機器人。他們看到咪嚕快沒電了，替它換了電池，山頂洞人們看到奄奄一息的咪嚕，恢復成原本神采奕奕的樣子，高興得又叫又跳。接著，他們看出「天神」（其實是未來世界的老師們）要將咪嚕帶走了，他們雖然捨不得，但也理解咪嚕在「天神」的世界才能得到更好的照顧，所以帶著不捨和祝福，向咪嚕道別。他們將咪嚕帶來的美好回憶放在心底，期待未來的後代子孫也能製作出如此美好的食物，或是能製造出如此可愛又貼心的機器人。