送餐送到一半卡鐵軌！Uber外送機器人當場撞碎 網驚：AI不敵火車

Uber Eats自動外送機器人在邁阿密遭通勤列車撞擊，當場碎裂，事故全程被目擊民眾拍下瘋傳。（圖／翻攝自NBC News）

美國邁阿密日前發生一起自動配送意外，一輛Uber Eats自動外送機器人在執行任務時發生故障，卡在鐵路軌道上，最終遭一列疾駛而過的Brightline通勤列車正面撞擊，當場被撞成碎片。雖無人受傷，但這段畫面被民眾完整拍下並上傳網路後迅速瘋傳，引發各界對機器人配送技術安全性的關注。

Uber Eats自動外送機器人在邁阿密遭通勤列車撞擊，當場碎裂，事故全程被目擊民眾拍下瘋傳。（圖／翻攝自X，@nypost）

據《紐約郵報》等美媒報導，目擊者達佩洛（Guillermo Dapelo）受訪表示，事發時間為晚間約8點，他當時正在遛狗，發現這輛機器人靜止在鐵軌上約15分鐘不動，一名Uber Eats（優食）外送員則急忙通報公司座標，但火車仍於數分鐘內高速逼近，最終撞擊瞬間被他全程錄下，影片中可聽見他驚呼：「喔，它要撞上了！」該段畫面目前已在社群平台上瘋傳。

另據Uber Eats（優食）回應，當時機器人處於空車狀態，未載運餐點或貨物。從現場畫面可見，撞擊力道將機器人直接擊碎，零件散落在軌道周圍。根據非營利交通安全機構「救生行動」（Operation Lifesaver）資料指出，一輛以時速約55英里（約88公里）行駛的列車，煞停距離可長達近1英里（約1.6公里），平均重量高達200噸（約181,400公斤），面對突發狀況難以即時煞車。

相較之下，Uber Eats機器人僅約行李箱大小，最高時速僅5英里（約8公里），最大載重約55磅（約25公斤），主要依賴人工智慧（AI）、攝影機與感測器在步道上行駛，遇到如過馬路或鐵道等複雜情境時，仍需由人類操作員遠端協助。這類自動配送計畫最初於加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）小規模試辦，隨後拓展至比佛利山莊（Beverly Hills）與西好萊塢（West Hollywood）。

另外，據《Business of Apps》網站統計資料，因試辦效果良好，Uber Eats已將配送機器人部署至全美多個城市。截至目前，Uber Eats全球用戶約達9,500萬人，美國境內用戶超過3,100萬，仍為美國最受歡迎的單一外送應用程式之一。這起事故雖未造成人員傷亡，卻也凸顯自動化技術在實際環境中仍面臨風險，業界專家呼籲未來需加強機器監控與安全設計，避免類似事件再次發生。

