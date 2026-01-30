送黃國昌「無敵金牌」錦旗 翁曉玲盼立院延續藍白合

翁曉玲昨日於司委會贈送錦旗給民眾黨主席黃國昌。（翻攝自臉書@翁曉玲）

民眾黨多名立委將畢業！國民黨立委翁曉玲昨日於司委會贈送錦旗給民眾黨主席黃國昌，除強調將卸任的5名白委都是藍營的好夥伴，她也期待立院藍白合作能夠延續下去，能與新加入的民眾黨立委門共同推動更多福國利民的法案。

翁曉玲於臉書撰文指出，昨（29日）為第11屆第4會期司法及法制委員會的最後一次會議，亦是她在本會期擔任司法委員會召委的最後一次主持，在會議正式開始前，首先向即將卸任的黃國昌委員表達感謝之意。「感謝他這2年（四個會期），對立法院和司委會的貢獻，不僅推動許多重要的法案，而且認真監督行政機關和審查預算案。」

翁曉玲大讚黃國昌工作認真，幾乎每次司委會會議都是第一個簽到、質詢發言，「敬業態度，足為吾人楷模」，因此她準備一面「無敵金牌 」「最佳夥伴獎」的小錦旗送給他，上面寫著 「合作無間、默契滿分、有你真好」等字語。其表達過去2年並肩作戰、同甘共苦的心情，一起推法案、打釋憲案，也一起對抗民進黨。

翁曉玲不忘提及其他民眾黨立委，如林國成、麥玉珍、張啟楷、林億君、黃珊珊將卸任，「他們都是我們國民黨立院黨團最好的夥伴，很感謝他們對我們的支持。友誼長存，相信他們不論是在院內或院外，都會是我們最好的盟友、後盾。」最後也期待立法院的藍白合能持續下去，能與新加入的白委們共推福國利民的法案。

