送！不只中央1萬元「1鄉鎮」今加碼發5000元現金 發放資格、地點曝光

不只普發1萬！因應國際關稅政策及民生物價波動，保障民眾生活品質，減輕人民生活負擔並提高生活安定性，新竹縣橫山鄉公所獲得鄉民代表會支持，將從今（25日）起，向全體鄉民普發5000元，預估將有1.2萬人受惠。

橫山鄉公所秘書謝文桓表示，凡2025年8月4日之前(含當日出生新生兒)設籍於橫山鄉者，每位鄉民可領取現金新台幣5,000元；公所將於11月25日起連續3天，派員到11個村指定地點發放，錯過發放時間者，可在12月2日下午5時前，攜帶相關證件到公所民政課辦理。

橫山鄉公所今（25日）在11個村發送5000元。（圖／翻攝自橫山鄉公所）

謝文桓說，美國關稅問題和匯率調整後，造成很多中小企業訂單銳減，進而衝擊基層民眾生活，盼透過發放生活補助金協助民眾度難關。目前鄉庫仍有近4億7000萬元，公所8月追加「生活補助計畫」預算，通過代表會同意，追加編列今年預算6040萬元，以發放生活補助金。

