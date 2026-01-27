即時中心／張英傑報導

副總統蕭美琴昨（26）日參訪嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」，這是她第2次來此參訪，她並致贈總統府紀念版「綠色乖乖」，象徵「Made in Taiwan」的穩定品質與決心；她說，政府將作為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業站上國際舞台。

蕭美琴：推動國產化無人機 政府全力協助落實非紅供應鏈

蕭美琴26日前往嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」（亞創中心）進行參訪。活動由嘉義縣長翁章梁主持、立法委員蔡易餘及陳冠廷陪同出席。蕭美琴除深入了解無人機產業最新發展現況及研發成果外，更與產業界深入座談，並表示當前政府的無人機採購，無論軍方或公部門，都需達百分之百非紅供應鏈，也盼逐步實現落地全面在台生產的目標，在政府全力協助下落實國產化並進軍全球市場。



活動中展出近年在機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果。蕭美琴表示，2年前她曾以副總統當選人身分訪視，如今產業已有顯著成長。她強調，政府持續透過行政院統籌，結合經濟部、國科會等跨部會資源推動整合型計畫，協助補足技術缺口，促進產業聚落成形並開拓市場。

蕭美琴籲支持預算 打造全台生產無人機與人才培育體系

對無人機產業未來發展，蕭美琴說，鑑於國際地緣政治與資安需求，都必須達成「100% 非紅供應鏈」，並逐步實現全面在台生產目標，以利台灣無人機取得國際信賴。



預算方面，蕭美琴指出，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點；她呼籲各界支持年度總預算及國防特別預算，為產業規模化與國際化奠定基礎。



強化國人對本土產業及人才培育，也是相當重要的關鍵。蕭美琴表示，期盼能提升社會大眾對無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域應用價值的了解；而政府正規劃舉辦相關活動，藉此強化國人對本土產業及人才培育的認同。

政府全力支持 助台無人機接軌國際市場



此外，蕭美琴提醒，無人機屬高度競爭的新興產業，技術發展極快，在政府協助解決法規調適與測試場域等制度性問題的同時，業者仍須持續精進研發能量，確保技術與國際接軌；嘉義縣政府表示，將持續配合中央政策，推動無人機市場擴展。

最後，全體人員在亞創中心門口合影，蕭美琴特別準備「總統府紀念版綠色乖乖」，象徵「Made in Taiwan」的穩定品質與決心。她重申，無論面對美國或其他重視非紅供應鏈的國家，政府都將作為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業站上國際舞台。

原文出處：快新聞／送「綠色乖乖」挺無人機！蕭美琴：政府當產業最強後盾

