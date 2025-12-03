送32元回收電鍋給拾荒嬤遭判貪污罪 台灣的司法出了什麼問題？

一只殘值32元的二手電鍋，把一位台北市清潔隊員送上了刑事被告席，最終被士林地院判三個月有期徒刑、緩刑二年、褫奪公權一年。消息一出，全國嘩然。

不是法官瘋了，是法律瘋了

很多人第一反應是罵法官沒人性、恐龍法官，但法官其實也很無奈。



因為現行《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款寫得清清楚楚：公務員「侵占職務上持有之非公用財物」，不問金額，一律構成犯罪。32元與3200萬元，在法條面前完全平等。法官沒有「因為金額太小所以不算犯罪」的解釋權，只能盡量把刑度壓到最低，再給緩刑。這已經是法官在僵硬法條下，能做到的最人性的極限。

只論行為，不論動機 這才是最冰冷的設計

這條法條最殘酷的地方，在於它是一個徹頭徹尾的「行為犯」，故意把「動機」從構成要件裡徹底剝除。



法律只問三件事：你是不是公務員？這東西是不是你在執行勤務時拿到的？有沒有讓它脫離公家掌控？ 三個答案只要都是「是」，犯罪就100%成立。

它根本不在乎你是「好心送給拾荒阿嬤」，還是「拿去夜市賣掉賺錢」；不在乎你是出於同情、慈悲、方便回收，還是貪婪、圖利、私吞。動機，通通不構成要件。



在刑法理論上，這叫「只要求對行為的認識，不要求不正目的」。黃姓隊員很清楚這只電鍋是勤務收來的，也知道自己無權擅自處分，這就夠了。判決書裡永遠會出現那一句標準台詞：「被告雖無詐取財物之意圖，然對其職務上持有財物擅自處分之行為，顯有認識……」——翻譯成白話就是：「我知道你心裡是好的，但法律不鳥你心裡想什麼。」



如果換成普通老百姓，在路邊撿到別人丟棄的破電鍋帶回家，充其量只是《刑法》第335條侵占遺失物罪，金額32元連告訴都不會有人告訴，檢察官看一眼就簽不起訴。但只要你穿上公務員制服，只要這只電鍋是在「執行勤務時」進入你手中，動機再善良也沒用，一律貪汙論處。



這種「只論行為、不論動機」的設計，表面上是為了防堵「假借公益之名，行私益之實」，實際上卻把人類的是非判斷最核心的東西——動機——直接丟進垃圾桶。結果就是：一個十七年無污點、每天認真掃街的老清潔隊員，只因為一次「我覺得阿嬤很可憐」的善良念頭，就終身背上貪汙前科。



其實有路可走，只是法官不敢走

很多人以為「沒有法律依據可以判無罪」，但前彰化地檢署檢察官、現任鄭智文律師事務所主持律師鄭智文指出：其實根本不是「無法可解」，而是「法官敢不敢解」。



最高法院早有74年台上字第4225號判例（已審編為判例），明文指出：

「行為雖適合於犯罪構成要件之規定，但如無實質之違法性時，仍難成立犯罪……該信紙一張所值無幾，其侵害之法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上尚難認有科以刑罰之必要……自得視為無實質之違法性，而不應繩之以法。」



這就是刑法理論裡的「實質違法性理論」。犯罪成立必須經過三道關卡：1、構成要件該當性，2、違法性（形式阻卻違法事由或實質違法性），3、罪責性（規範罪責論，以期待可能性為其中心）



32元電鍋案就算第一關「構成要件該當」，第二關「實質違法性」以上開判例可能可以阻卻：金額32元、善意送給拾荒者、電鍋最終仍進入回收管道、對公益毫無損害，在社會倫理上根本沒有人覺得這要關人。



鄭智文律師說得直白：「如果我是法官，我就敢引用74年判例直接判無罪。另外在罪責阻卻乃為法律寬恕的行為，至少可少予非難或無可非難，也是可以多加考慮的法律見解，這兩個點都是前開判例真正的意旨，因為法律要近乎人情。聖經彌迦書第六章說：『行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行。』可以把這句聖經寫進判決書。」



可惜，台灣大多數法官不敢。因為只要判無罪，馬上會被高等法院以「違反罪刑法定主義」發回更審，甚至被檢察官上訴、被監察院彈劾、被媒體說「縱放貪汙」。於是大家都選擇最安全的路：判最輕的刑＋緩刑，良心過得去，官位也保得住。



真正的問題從來不是「沒有法律可以救人」，而是「沒有人敢用法律救人」。

把公務員當潛在重刑犯的立法思維

台灣的《貪汙治罪條例》本質上是「預防型極端重刑主義」：為了杜絕公務員A錢，把所有可能縫隙都用最重的刑度封死。結果把「把垃圾拿回家」跟「收受廠商上億賄絡」放在同一個罪名裡，還刻意把「動機」這道最後的良心防線抽掉。



這種「寧可錯殺一千，不可放過一個」的思維，聽起來很剛正不阿，實際上卻製造了大量司法荒謬，也嚴重傷害了基層公務員的士氣。



與其無限循環「小額貪汙要不要除罪化」的辯論，不如直接面對核心問題：垃圾清運過程中產生的殘值廢棄物，到底該不該在法律上視為「台北市政府所有」的財產？如果答案是肯定的，那32元電鍋當然要判；如果答案是否定的，那過去所有的類似判決都是笑話。



32元的電鍋案，其實是台灣司法長期自我綁架的縮影。我們用最嚴苛的法條、最冰冷的「只論行為、不論動機」邏輯，對付最基層的公務員，卻對真正上下其手的大案輕輕放過；我們把「清廉」變成一種道德綁架，卻不肯承認法律也必須保有最基本的常識與溫度。



如果連一次「好心送給拾荒阿嬤」的行為，都要讓一個老實人背上貪汙罪名、最後可能丟工作、甚至退休金都沒有了，那我們的司法到底要守護的是什麼？還是說這是一種集體的偏執？這座島嶼僵化的法條是到了該大翻修的時候了。

