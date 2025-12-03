送32元舊電鍋給拾荒婦遭判刑 律師曝「法外不開恩」關鍵

台北市一名62歲黃姓清潔員，拾獲一個殘值僅32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，因違反「不得擅自占有回收物」規定，被檢方依貪污罪起訴，昨（2）日遭判有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，引起各界熱議；律師林智群感嘆，過去大家痛恨貪污，要求罪越重越好，如今碰到這個個案才覺得應該法外開恩，「民眾的法律標準浮動程度，比法院的自由心證還誇張」。

林智群今日在臉書表示，大家都很痛恨貪污犯，一直以來都要求「罪越重越好」，但法律其實是一個標準，當罪變成越重越好時，法官也會失去裁量空間，如今碰到清潔隊員案，一堆人才說應該要法外開恩，「這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」

林智群指出，過去民意殺意堅決，要求只能重判不能輕放，如今發生個案，又覺得判重不合理，「這些民眾的法律標準浮動程度，比法院的自由心證還誇張」。

不少民眾質疑，清潔隊員為何被褫奪公權，是否會因此丟飯碗；林智群解釋，依照貪污治罪條例第17條，只要貪污罪成立就應該合併褫奪公權，這點沒得商量，「法律規定就是如此，法官只能這樣判」，而清潔隊員與清潔隊之間是勞務關係，實際上不會因為被褫奪公權而失去工作。

此外，也有人認為，檢察官一開始應該用刑事訴訟法第253條「微罪不舉」，不起訴清潔隊員，但林智群說，該法條僅適用於「輕罪」，而貪污罪本來就是重罪，因此並不適用。

