送32元舊電鍋給拾荒婦 清潔隊員涉貪遭判刑！北市環保局長：保障同仁工作權

台北市北投區一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，去年執勤時見民眾丟棄的舊電鍋外觀完好、測試後也可正常使用，便想到先前曾談及煮飯困難的拾荒老婦，決定將電鍋轉贈給她。不料此舉被舉報「清潔隊員帶走回收物」，案件後經檢方依《貪污治罪條例》起訴，士林地院今（12/2）日判黃男3月徒刑、緩刑2年，並褫奪公權1年，全案仍可上訴。

環保局長徐世勲表示，判決公布前已請北投區清潔隊長卓昕岑特別關心黃男心理狀況。由於清潔隊員屬於「職工」，屬類公務人員範疇，縱使褫奪公權，也不會影響其工作權，環保局將確保黃男工作權不受影響，「一定會全力協助。」

徐世勲相信判決是檢方和法官蒐集並檢視相關證據後所作出的原判，他認為黃男立意雖良善仍需守法。環保局的立場就是盡量協助同仁工作不受影響。

卓昕岑則指出，黃男因憂心判決影響情緒，今日特別請假休息；事後關心時，黃男最大擔心仍是是否會影響工作，隊部已向其說明將盡力使工作權不受波及。至於是否提起上訴，黃男將與律師討論，環保局也會提供法律協助。

據了解，黃男於2023年7月26日清運垃圾時，發現一個仍可正常使用的舊電鍋，隨即帶回家測試後，在同日交給拾荒婦人使用。清潔分隊事後接獲檢舉「有人把回收來的東西帶回家」，於是展開清查，黃男坦承犯行，還買了一個全新電鍋與老婦交換取回原物。檢方認定該電鍋雖僅剩32.56元殘值，但仍屬隊員「職務上持有非公用私有財物」，依法涉嫌侵占，因此依貪污治罪條例起訴黃男。

士林地院審理認為，黃男出於善意、犯後自首且情節輕微，因此判處3月徒刑、緩刑2年，並褫奪公權1年。雖然依規定該行為屬「一大過」程度，台北市環保局職工考核委員會審議後於8月中旬決議改為記「一小過」。

