送32元電鍋被判刑...清潔隊員有救了？法務部曝修法後「有機會回溯」

法務部次長徐錫祥。（王千豪攝）

台北市一名清潔隊員因將回收車上殘值約32元的舊電鍋轉送給拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴，遭判處3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。法務部次長徐錫祥今（3）天在答詢時表示，法務部將修改《貪污治罪條例》，若是極輕微的案件最多可以減到三分之二的期刑，若法案修正通過的話，被告上訴有機會回溯。

立法院內政委員會今天審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案」等案，民進黨立委李坤城關注北市清潔員轉送拾荒婦人電鍋案，詢問法務部《貪污治罪條例》修法進度，徐錫祥表示，現在在行政院審查中。

李坤城再問，法務部版本的重點內容有哪些？徐錫祥說，肅貪是法務部堅持的立場，所以當然會非常謹慎；遇到情輕法重的時候，法務部試著把第12條修改成，如果是極輕微的案子，可以減刑或免除期刑，如果符合相關的條件的話，最多可以減到三分之二，法院也可以在情輕法重的情況之下使用。

李坤城說，如果修法通過的話，是否可以回溯到這位清潔隊員？徐錫祥表示，對被告有利的話可以使用，但如果判決確定就沒有辦法了，所以上訴的話就有可能，此案可以上溯到高等法案。

