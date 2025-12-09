送32元電鍋遭判刑 清潔隊搬走廢辦公椅卻無罪！關鍵原因曝光
桃園市八德清潔隊楊姓隊員因將路邊丟棄的黑色辦公椅帶回家，遭檢方依貪污罪起訴，經一、二審審理後皆被判無罪，全案定讞。與台北市清潔工因送出價值僅32元電鍋卻遭判刑的案件形成強烈對比，引發輿論對「貪污罪適用界線」的討論。
本案可追溯至2020年3月12日。楊男當時駕駛資源回收車，在路邊發現一張被棄置的黑色辦公椅，認為狀況尚可，便搬上車帶回家。檢方主張，清潔隊收集的回收物依法先須送交合作環保公司，由對方依重量支付權利金，因此回收物屬市府公物，楊男的行為構成《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。
椅子到底是誰的？
審理期間，法院首先釐清椅子的所有權。楊男辯稱該物屬「無主廢棄物」，且非可回收物。桃園市環保局兩度函覆確認，黑色辦公椅屬大型垃圾，不列入可回收範圍，也未有居民申請清運紀錄。法院據此認定，楊男帶走的並非公有財物，也與執行職務無關，故不構成貪污侵占罪。
檢方不服提起上訴，但高院再次向市府查證後，仍獲相同結論。法官指出，既然椅子不屬可回收物，楊男帶回家並未造成市府短收權利金，也未違反與環保公司的合作契約，因此原審無罪判決應予維持。
為何電鍋案卻要判刑？
與此相較，台北市黃姓清潔隊員因將價值32元的廢棄電鍋轉贈拾荒老婦，一審卻被依貪污罪判處3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年。兩起案件判決差異極大，引發「情輕法重」是否合宜的爭議。
