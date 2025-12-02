「送32元電鍋」淪貪污犯！清潔員：會繼續幫助人

社會中心／李明融報導

台北市環保局任職30多年的黃姓清潔隊員先前將殘值32元的舊電鍋送給拾荒婦，遭檢方依涉嫌貪汙治罪條例起訴，當時造成社會熱烈討論，今天（2日）士林地院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。黃姓清潔隊員的善舉卻讓自己淪為貪汙犯，對此，他對於判刑結果心態相當平靜，受訪時露出憨厚笑容表示「會繼續幫助人」，讓人聽了相當心疼又暖心。

善心清潔員「32元電鍋送拾荒婦」淪貪污犯！無奈「揭下一步」：會繼續幫助人

黃姓清潔隊員，將殘值32元的電鍋送給拾荒老婦，卻淪為貪汙犯。（示意圖／民視新聞資料照）台北市環保局北投清潔隊一名黃姓隊員，去年7月將回收車上尚可使用的大同電鍋送給拾荒老婦，而該電鍋殘值僅剩32元，沒想到此舉卻遭檢舉，黃員因此被士林地檢署依《貪污治罪條例》起訴，指控其「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物」。環保局接獲通報後，調閱監視影像確認黃員行為，黃員事後也坦承取走電鍋，強調並未占為己用，只是想幫助弱勢。士林地方法院審理終結，今天判處被告黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。但衡酌黃男無前科、素行良好、全案坦承犯行、侵占金額極低且已繳回，認為無立即施以自由刑之必要，因此宣告3月徒刑、緩刑2年。

廣告 廣告

善心清潔員「32元電鍋送拾荒婦」淪貪污犯！無奈「揭下一步」：會繼續幫助人

黃員無奈表示只是想煮碗飯給老婦，他未來也會繼續幫助其他人。（示意圖／民視新聞資料照）

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃員是家中獨子，過去多年與母親相依為命，自母親過世後便獨自一人生活，生活重心放在日夜輪班的清潔隊工作上，黃男因憂判決影響心情，今請假在家，記者登門拜訪，問黃員確定不用入獄時的心情如何，他反應先是愣了一下，似乎不知道如何反應，僅露出疲憊且靦腆的微笑，沉默片刻後，接著被問判刑恐讓他無法回到清潔隊工作，他僅小聲回應「就…退休了」，似乎對於整件事的過程慢慢釋懷，又留存著些許無奈，但他依舊清楚的說道「之後還會繼續幫助需要幫助的人」。針對黃員遭判刑恐失業，各界也都持續關心，對此，環保局強調會關懷他的身心狀況、保障工作權。

原文出處：善心清潔員「32元電鍋送拾荒婦」淪貪污犯！無奈「揭下一步」：會繼續幫助人

更多民視新聞報導

高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

「人人犬舍」狗狗遭割聲帶引公憤！苗栗動防所長遭拔官

老母親悶死癱瘓兒！「1萬紅包塞嘴」習俗真相曝光

