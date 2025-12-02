送33元電鍋遭檢轟「廖添丁義賊」！ 清潔隊員「涉貪」12/2宣判

一名在台北市服務逾30年的62歲黃姓清潔隊員，因將回收車上撿到的舊電鍋轉贈拾荒婦人，遭檢方以《貪污治罪條例》提起公訴。該案今日（2日）將由士林地院宣判一審結果。

黃姓清潔隊員出庭。 （圖／ETtoday新聞雲授權提供）

事件發生於去年7月，黃男在執勤時於回收車上發現一個外觀良好的電鍋，經帶回家測試確認功能正常後，隔日便將電鍋送給常見的拾荒老婦，盼她能有熱食可吃。豈料此舉被清潔隊查覺，要求黃男歸還電鍋。由於不便向老婦索回，黃男只得自費購買新電鍋交還單位。

士林地院。 （圖／翻攝畫面）

根據台北市環保局相關規範，清潔人員不得私自占用或處置回收物資。儘管涉案電鍋的回收價格僅約32.56元，黃男仍遭檢方依貪污罪嫌起訴，在社會上掀起正反兩極的討論聲浪。

台北市的黃姓清潔隊員回收價值32元的電鍋後，轉送給拾荒婦女遭到《貪污治罪條例》起訴，全案12月2日宣判。（示意圖／中天新聞）

案件曝光後，最高檢察署已發文提醒各地檢察官，處理類似個案時應綜合考量「法、理、情」三方面因素。法務部也透露，《貪污治罪條例》修正草案已提出，未來針對小額貪污行為，可能給予減輕或免除刑責的空間。

然而，本案公訴檢察官認為，不應以「廖添丁義賊」式的邏輯來合理化「慷他人之慨」的行為，因此建請法院對黃男減刑但不免刑。至於最終判決結果如何，各界將於今日揭曉。

