送AI到鼓山國小 臺灣港埠協會將程序語言帶入校園

臺灣港埠協會攜手鼓山國小，舉行「送AI到鼓山國小」系列課程，將程式語言與創客精神帶入校園，引導學生從實作中探索科技世界，同時對高雄港區的地理環境與港埠運作的認識。

在講師活潑引導下，學生化身小小工程師，透過編排程式模塊，控制自己的機器人夥伴在高雄港地圖上移動，以模擬物流的方式了解高雄港的貨物運送模式及港區區劃。課程尾聲則以「機器人足球賽」激發學童團隊精神，課程中充滿歡笑。