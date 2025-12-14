逃不出家門...少女葬火窟 求救電話「講一半斷訊」

公寓二樓竄火，住在屋內的16歲少女身亡。（圖／東森新聞）





新北市新莊，今天（14日）凌晨四點多發生嚴重火警！公寓二樓竄火，住在屋內的是一名16歲少女，她的爸爸是大夜班保全，案發時正在辛苦賺錢養家，少女獨自在家驚醒，一度打電話求救並試著逃生，但被濃煙嗆暈，電話講到一半就斷訊，被消防人員發現時，已經趴臥在客廳身亡。

深夜，公寓陷入火海，傳出爆裂聲響，住戶驚恐逃生。

住戶：「閃遠一點，門窗關一關。」

火愈燒愈旺，消防布水線灌救同時，共8人被疏散，但起火戶也就是二樓，仍有一名16歲少女受困，被尋獲時，失去生命跡象身亡。

爸爸強忍悲痛，現身殯儀館相驗，他是大夜班保全，辛苦賺錢養家，案發當時，只有16歲少女獨自在家。

初步調查，疑似是電視櫃電線過載造成短路竄火，少女在睡夢中被驚醒，一度打電話求救，想要逃生，卻吸入過多濃煙，電話講到一半就斷訊在客廳昏迷。

火警發生在凌晨四點多，住戶們在睡夢中被驚醒，住戶還原案發當時，曾經聽到少女呼喊救命，大家要她趕快逃，卻已經來不及。

身亡少女表姊：「阿嬤不在裡面...，阿嬤在我家，爸爸跟女兒住。」

少女的表姊趕到火警現場，情緒難以平復，一把火，也波及到同棟樓上住戶。

案發公寓四樓住戶：「到樓下的時候，看到樓下都已經都是煙，所以我們就往上，就逃到隔壁棟去了，外面這個都...整個都焦的，那個花盆也都熔掉了，整個紗窗都被熔掉了。」

四樓住戶慌亂中逃命，在隔壁棟頂樓等到消防人員到場，協助引導疏散，起火戶正上方的三樓，同樣驚魂。

三樓住戶孫子：「那時候（家裡）只有阿公，然後鄰居說他電話都打不通。」

三樓住戶阿公：「（聞到）有煙的味道，我就先查看，我就在樓上趕緊先打電話（報警）。」

面對少女的身亡，負責現場指揮調度的消防大隊長也感性發文，向少女致歉，說我們盡力了。獲報6分鐘之內趕到現場，20分鐘迅速撲滅火勢，敵不過大火無情。

