逃不掉! 男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
中部中心/王俞斐、黃信儒、林子翔 台中報導
台中有駕駛在餐廳吃飯喝高粱酒，回程酒駕上路，撞上一部雙載的左轉機車，並且肇事逃逸，不過有不少民眾目擊全程，開始合力圍堵這名駕駛，最後駕駛被對向來車擋住去路，警方事後酒測，駕駛酒測值超標，被依公共危險罪送辦。
台中男子酒駕上路 撞飛雙載爺孫後肇逃(圖/民眾提供)
雙載機車從巷口左轉，突然一直行轎車，高速行駛而過，猛力撞上機車，機車上兩人，瞬間噴飛，但肇事駕駛，沒有下車關心，反而加速逃離現場。巨大聲響，驚動附近民眾，有熱心騎士目擊過程，在巷弄內展開追逐，要幫忙攔下，肇事駕駛，駕駛在巷弄內繞啊繞，最後被對向來車，擋個正著，哪都別想去。
駕駛肇事後加速逃逸 熱心目擊民眾上前追趕攔人(圖/民視新聞)
車禍發生在台中北屯僑孝街，20日傍晚，71歲騎士載著孫子準備返家，卻在途中遭人追撞，至於肇事的31歲男子，出事前在附近餐廳吃飯，還喝了高粱酒，不只酒測值超標，還涉及肇事逃逸。
肇事男子案發前在附近餐廳吃飯喝高粱酒 涉及酒駕及肇事逃逸(圖/民眾提供)
李姓男子，酒駕上路，撞傷雙載爺孫，還想逃之夭夭，最終被正義民眾圍堵，得乖乖面臨法律制裁。
《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
原文出處：逃不掉！男酒駕撞雙載爺孫肇逃 熱心民眾合力圍堵逮人
