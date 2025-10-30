逃不過AI鷹眼 掛假車牌矇騙失敗 駕駛慘了

新北市三峽警方利用AI巡防辨識系統，成功查獲一起懸掛偽造車牌的案件。一名張姓男子在停放車輛時，被巡邏警員的AI系統即時偵測出車牌異常，經查證確認為偽造車牌。張男辯稱因先前發生車禍導致車牌毀損，才從網路平台購買同號碼的假車牌使用，但警方發現他說詞矛盾，無法清楚交代購買細節。此外，張男還被查出在吊扣牌照期間仍駕車上路。

警方AI系統查出嫌犯掛偽造車牌，當場抓人。（圖／TVBS）

三峽警方運用最新型的「AI巡防辨識系統」執行巡邏任務，這套系統能夠將手機固定在機車上，同步比對車籍資料。當天，張姓男子將黑色轎車停放在民宅前，企圖掩人耳目，但他所懸掛的假車牌立即被AI系統識別出異常，系統顯示車牌的「應掛車輛」與「現場車輛」資訊不符，隨即發出警示。

三峽分局三峽派出所副所長江政哲表示，系統即時偵測到異常車牌並跳出警示，員警迅速攔查，確認車牌為偽造後依法逮捕張姓男子。在被攔查時，張男顯得慌張，無法清楚解釋自己的行為。

警方將張男帶回派出所進一步調查。張男辯稱自己因先前發生車禍，導致車牌毀損且車輛無法使用，才會鋌而走險從網路拍賣平台購買同號碼的假車牌。然而，當警方詢問訂單細節和購買金額時，張男卻交代不清，還謊稱車子是朋友的，使他的說詞更加可疑。

經警方調查，除了懸掛偽造車牌外，張男還被查出在吊扣牌照期間仍開車上路。警方依法開出兩張告發單，合計最高可罰72000元。張男為貪圖一時方便而使用假車牌，結果換來比申請真車牌貴上數十倍的高額罰款，得不償失。這起案件顯示，隨著科技執法的普及，違法行為越來越難以逃過法眼。警方提醒大家，遵守交通規則才能確保行車安全，避免不必要的處罰。

