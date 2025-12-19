逃亡前早已打點？ 鍾文智案爆官警涉暗助

台北市 / 焦仲 綜合報導

鮑魚大亨鍾文智因炒作存託憑證(TDR)股票獲利高達4億7千萬元，最終遭判刑30年5月定讞，沒想到他在防逃機制啟動前竟然棄保潛逃。案情爆出後，檢調查出鍾文智在逃亡前，疑似買通轄區信義分局福德派出所，協助偽造不實簽名紀錄。目前梁姓、古姓副所長皆已獲得交保，另名李姓副所長仍在開羈押庭，北市警局也在今(19)日緊急召開人評會，三人拔除副所長職務，並調離駐地。

以「鮑魚大亨」聞名的富商鍾文智，憑藉著炒作存託憑證(TDR)股票獲利驚人，遭到判刑逾30年5月定讞。卻沒料到鍾文智竟早先一步逃跑，北檢機或通知之後隨即動防逃機制，卻讓鍾文智搶先一步在還沒啟動防逃機制前消失。

調查局追出，鍾文智在逃亡前早已打點好轄區內的台北市信義分局福德派出所，並請託員警暗中協助鍾文智偽造簽到紀錄，讓他能避開定期報到的規定。

對此，信義分局長李憲蒼出面受訪表示：「有調閱到相關的簽到紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以我們進一步做一個調查，副所長的部分在等聲押庭的結論，假如聲押獲准的話我們就會報請停職。」

鍾文智雖傳出人已逃到中國上海，但潛逃的過程中再度爆出有官警暗中協助，案件延燒到派出所，全案過程還有待檢調查明真相。

