逃亡又砍人！花蓮外役監逃犯康育豪「逃亡4年」 搭機返台秒被逮

花蓮自強外役監受刑人康育豪，涉嫌捲入一起街頭砍殺案件，逃亡長達4年後終於落網，康育豪於2022年3月趁返家期間脫逃，隨後行蹤成謎，同年7月間，康育豪疑因「線上博弈」糾紛，夥同2名友人前往桃園，埋伏並砍傷一名黑幫成員，過程中朝對方連砍10多刀後逃逸。案發後，警方迅速鎖定相關對象，並陸續逮捕涉案同夥，但主嫌康育豪始終未能落網，成為通緝要犯。

直到今年2月5日晚間，康育豪自中國搭機返台，因身背4條通緝罪入境時遭移民署攔查，隨即通報警方到場將人拘提，昨（6）日上午移送桃園地檢署偵辦。

※拒絕暴力 請撥打110

※未經判決確定者，應推定為無罪

桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

