逃亡新莊工地過夜仍被逮 蘆洲逆子坦承弒親：從小被打罵已忍很久

新北市蘆洲發生弒親命案，涉嫌持刀殺害雙親的男子廖聰賢，在逃亡近2天後，於今天（19日）晚間6點多在新莊棒球場附近遭警方查獲。廖嫌落網後坦承犯行，初步供稱因「從小被父母打罵，已忍很久」，才會對雙親痛下殺手，至於行兇的關鍵原因，警方仍在進一步釐清中。

警方調查，廖聰賢於17日在蘆洲住家持開山刀行兇，造成父親身中24刀、母親13刀身亡。犯案後，他騎乘機車逃離現場前往三重，並將機車棄置於三和路四段160巷及自強路三段110巷口附近的路邊停車格後，徒步離開，再搭乘計程車轉往新莊藏匿。

警方調閱沿線監視器畫面後，鎖定廖嫌活動範圍集中在新莊棒球場周邊。今晚6點多，新莊派出所副所長陳鴻智巡邏時發現可疑身影，立即通報支援警力，順利將廖嫌逮捕。警方在其身上查獲更換過的衣物、美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗、車鑰匙及現金千餘元，其穿著與逃逸時監視器畫面明顯不同；警方也確認，廖嫌逃亡期間均在新莊體育園區周邊工地過夜。

此外，警方在其所棄置的機車置物箱內查獲一把開山刀，初步研判為犯案凶刀，但仍須待鑑識單位採證確認。廖嫌初步向警方供稱，長期遭父母打罵、情緒積壓已久，最終釀成悲劇；至於實際行兇的關鍵原因與是否涉及其他家庭衝突，仍有待警方持續訊問釐清。全案後續將依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（責任編輯：王晨芝）

