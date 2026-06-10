逃亡柬埔寨14年！檢警跨境追緝 殺人重大通緝犯「押解回台」

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施姓通緝犯(左)由柬埔寨押解回台。刑事局提供



若犯罪遭到法院制裁，就應該反省改過，而不是逃避。一名殺人通緝犯判刑確定後，竟在2012年逃往柬埔寨，逃亡14年後，終於在近日，我國刑事局駐越南胡志明市聯絡官積極追緝，並與柬埔寨執法單位溝通協調下，終於將這名重大外逃通緝犯押解回台受刑。

刑事局今天（6／10）發布新聞稿指出，這名67年次的施姓通緝犯，因2003年間，在新北市蘆洲區涉犯殺人案，案經多次上訴仍遭判處重刑。施嫌於2012年4月潛逃出境，後遭台灣新北地方檢察署發布通緝。施嫌因併他案共遭判處有期徒刑16年4個月，2024年2月遭最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

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刑事警察局駐胡志明市聯絡官，透過各項管道積極追緝，於2026年2月與柬埔寨移民局共同清查1名疑似我國籍之無護照犯嫌，比對出真實身分就是施姓通緝犯。

刑事局表示，施嫌得知回台後要面對最低十餘年之有期徒刑，故千方百計抵抗遣返回台並籌劃各種脫身之道，經我國警方續與柬埔寨執法單位溝通協調，方能順利派員赴柬國押解回台服刑。

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