《逃亡遊戲》英國首映 「劊子手」葛倫鮑威爾挑戰動作片
打從《捍衛戰士：獨行俠》推出後，觀眾都對片中扮演「劊子手」的葛倫鮑威爾（Glen Powell）留下深刻印象，影壇也力捧他為新生代的小生，從去年《龍捲風暴》到剛剛第一季播畢的Disney+影集《球星翻身記》，堪稱大小銀幕通吃。即將上映的《逃亡遊戲》（The Running Man）更是他獨挑大樑，親自上陣演出動作戲。
改編小說家史蒂芬金（Stephen King）的1982年的原著，曾在1987年被翻拍為《魔鬼阿諾》，由阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演，但影片成果差強人意。阿諾表示這部片刪減了許多設定，沒有辦法呈現原著裡頭充滿代入感的未來世界。因此《逃亡遊戲》在導演艾德格萊特（Edgar Wright）的改編下，竭盡所能呈現書中科技無所不入、全民大逃殺的狂熱氣氛。
既然故事的噱頭，就是看男主角如何在全民嗜血的狂熱下，逃亡30天以便領取高額獎金，片中就少不了各種動作場面。葛倫鮑威爾表示因為太多動作打鬥戲了，讓母親大人非常擔心，「我覺得很酷，但我媽很擔心我。因為我從頭到尾就是跑給大家追。」
在電影開拍前，阿諾史瓦辛格已經向他獻上祝福，希望這回《逃亡遊戲》能夠拍出原著的精髓。葛倫鮑威爾說：「我跟他兒子派屈克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）是好友，我問了派屈克能不能跟阿諾本人講到話，因為打從2012年合作《浴血任務2》後，就沒有聯絡了。結果阿諾獻上最誠意的祝福，劇組也回敬給他一份特別的禮物。」當年阿諾演出版本上映時，葛倫本人都還沒出生，「沒錯，當我有機會可以接手這個充滿時代意義、史詩般格局的題材，有很多讓人感同身受的地方，不光是劇中人跟家人的關係，也反映當下我們與各種科技產物的連結，從Tik Tok到新聞頻道，讓整個世界顯得不再一樣了。很少有動作片，可以讓觀眾看完後反思。」
女星艾蜜莉雅瓊斯（Emilia Jones）認為這部片既充滿驚險動作場景，還有很多角色成長的部分，可以說文戲跟武戲兼具，「這尤其吸引我，感覺我兩邊都要兼顧。我過去拍了不少獨立電影，但導演艾德格萊特就說，『好啊，我們當妳的面把這輛卡車炸了。』我不禁心想，『這太瘋了。』每天拍戲都讓人腎上腺素狂飆。」
導演艾德格萊特記得自己10幾歲時，首度閱讀原著小說時，腦海就不斷冒出書裡情節的畫面，「這些畫面一直縈繞在我腦海中，可以說《逃亡遊戲》重現了我想像的畫面。除了動作場面以外，也盡可能在各個地點實景拍攝，我們一共在165個外景地開拍。通常越是讓人興奮的拍攝計畫，往往執行起來就特別累人。」
