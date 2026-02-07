逃亡還砍人！花蓮外役監脫逃受刑人康育豪返台被逮

社會中心／李豫翰、劉毓琦、SNG 台北報導刑事局智慧財產權偵查大隊，破獲一件仿冒精品案件！有一對吳姓兄弟檔，用低價從中國進口大量的仿冒精品，經過包裝後，謊稱是正牌商品、低價販售，粗估每個月營收四百萬元，警方前往嫌犯位在蘆洲的倉庫和住處搜索，起出將近五千件的仿冒品，侵權市值高達兩億元！大批刑警前往精品店，穿過整排衣服上到二樓，這裡更壯觀。不只有精品，還有限量球鞋擺滿滿，讓員警看到咋舌，品牌包括LV、愛馬仕、香奈兒，各種品牌服飾應有盡有，但品牌多不要緊，價格還遠低於市價，以1到2折售出，因為眼前所見，全都是仿冒的假貨。大量進口中國仿冒精品! "假貨兄弟"謊稱正品販售侵權2億（圖／警方提供）拍攝時下年輕人最愛的短影音宣傳，甚至打出有哏口號宣傳帶貨，但商品價格太過低廉，明顯不合理。警方查出，網路上有不少賣假貨帳號，都來自同一個集團，主嫌吳姓兄弟檔利用微信，從中國大量進口仿冒精品，對外販售900到5000元不等，但他們進貨價格只有1/3，這些仿冒品跟原廠看似一樣，都附有保證書、防塵套、包裝盒，這些當然也都是假的。將近5000件仿冒品，侵權市值高達2億元，這個集團賣假貨，每個月營收至少400萬元。大量進口中國仿冒精品! "假貨兄弟"謊稱正品販售侵權2億（圖／民視新聞）自拍影片，喊出朗朗上口的口號，不是單純賣貨，而是挑戰把素人改造成精品8+9，看似有創意，但明眼人一看，卻是廉價感滿滿，他們甚至主打客製化精品，要騙不知情的人。警方在蘆洲查獲吳姓兄弟檔，還有他們的女友跟妻子，以及其他嫌犯共15人到案，全案依違反商標法罪嫌法辦。精品人人愛，購買之前還是做功課，以免買到假貨穿上身，身價掉更深。原文出處：大量進口中國仿冒精品! "假貨兄弟"謊稱正品販售侵權2億 更多民視新聞報導傻眼！新北男頭卡娃娃機內 疑想偷竊反被困補習班淫師慘了！竟對多名國中女學生「伸22次狼爪」 下場曝光了身價8億百歲阿公閃婚「證婚人神秘身分曝」！看護見警脫口1句

民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言