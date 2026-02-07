逃亡還砍殺仇家！外役監逃犯康育豪消遙4年 中國返台入境當場被活捉

花蓮外役監逃犯康育豪。資料照

花蓮自強外役監脫逃犯、現年28歲的康育豪，在消遙法外近4年後，終於在5日自中國搭機返台時，於桃園機場被移民署官員當場攔截。康男不僅涉及外役監脫逃，逃亡期間又在桃園持刀砍殺仇家。移民署今（7日）證實，康男5日從中國大陸搭機返回桃園機場，經國境事務大隊查驗身份後，交由警政署航空警察局遞解歸案。

返家探視「人間蒸發」 逃亡期間竟糾眾砍人

康育豪原先因詐欺罪入獄服刑，因表現良好獲選進入自強外役監。不料，2022年3月21日他獲准返家探視後，未依規定回監報到，從此人間蒸發。當時隨即發布通緝，引起社會高度關注。

值得注意的是，康男在通緝期間並未低調躲藏，2022年7月間，他疑因債務糾紛，夥同2名友人在桃園市某處持刀伏擊被害人，造成對方重傷。雖然兩名同夥隨後落網，但康男仍突破警方追緝，並在隨後採取偷渡等手段潛逃至中國。

移民署國境事務大隊表示，康育豪於本月5日（週四）自中國大陸搭機抵達桃園國際機場，國境人員在查驗身分時，系統隨即跳出通緝警示。確認人別無誤後，移民署立刻聯絡航警局將其逮捕歸案。

桃園地檢署指出，康男到案後，已先行將其發送桃園監獄執行原本未完的刑期。至於他在逃亡期間所犯下的殺人未遂重罪，檢方將接續提訊偵辦。



