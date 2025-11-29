逃亡14年落網！竹聯幫副會長藏身印尼遭識破 昔45刀砍殺仇家、遭押解返台服刑

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台灣重要外逃通緝犯賴彥翰，26年前在台北市天母率眾砍殺仇家造成1死1傷，遭判刑11年2月定讞，他卻在2011年潛逃海外，長年以假身分藏身印尼。直到當地警方日前查驗他證件時，發現他身分可疑，通報台方比對後確認為重大外逃通緝犯，刑事局昨（28）日將他押解返台服刑，結束逾14年的逃亡生涯。

刑事局昨（28）日將賴彥翰押解返台服刑。（圖／翻攝畫面）

案件可追溯至1999年11月，當時年僅21歲的賴彥翰身為竹聯幫孝堂天母分會副會長，因不滿幫派糾紛，與左護法陳明德率40多人到天母國小附近尋仇。眾人埋伏後持西瓜刀、鎢鋼刀與開山刀等武器，圍砍呂凌偉等6人，呂遭連砍45刀倒地身亡；其友人王凱立也被追砍多處重傷，跌落地下撞球場才逃過一劫。

案發後賴彥翰雖遭判刑，但因未被限制出境，於2011年3月逃往香港，再以外國身分轉入印尼生活十餘年，期間靠小生意維生。2024年2月，他被最高檢察署列為重大外逃通緝犯，日前印尼警方查出其身分與護照不符，通報刑事局駐印尼聯絡官確認後立即啟動遣返程序，刑事局在昨日將他押解回台服刑。

刑事局表示，近年持續強化跨境合作，通緝犯雖企圖以假身分藏匿海外，但仍難逃比對與查驗，今年已從多國押解多名外逃犯返台，未來也將持續與海外執法單位合作，打擊跨境犯罪。

