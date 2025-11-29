逃亡14年！竹聯幫副會長45刀砍死仇家 昨遭押解返台

竹聯幫孝堂天母分會副會長賴彥翰，26年前夥同多名青少年在台北天母街頭持刀追砍，造成1人死亡，為逃避刑責潛逃印尼14年，期間在當地開店經商、與印尼籍女友同居育有子女。刑事局聯手印尼警方於本月26日在雅加達緝獲賴男，28日晚間已押解返台服刑。

賴彥翰28日晚間遭押解返台服刑。（圖／翻攝畫面）

1999年11月13日凌晨，當時年僅21歲的賴彥翰為相挺竹聯幫孝堂天母分會左護法陳明德，帶領10餘名小弟前往台北市士林區天母國小外埋伏。陳明德自認受到19歲呂凌偉欺負，得知對方回到天母一帶活動後購入刀械，於11月12日深夜11時許通知賴彥翰等人前往現場。

當呂凌偉等6人在天母國小附近時，賴彥翰等人一擁而上揮刀砍殺，雙方約40人直接在街頭展開血腥追逐，造成呂凌偉身中45刀、腹部中刀肚破腸流，最後倒臥血泊中送醫仍因傷重不治。

警方獲報後展開逮捕賴男等人行動，並依殺人等罪送辦。案件經審理後，賴彥翰於2000年遭判刑15年6月，案經多次上訴後仍被判處11年2月徒刑，維持重刑。由於賴男並未被限制出境，於2011年3月潛逃出境，先逃往香港後輾轉至印尼，士林地檢署隨即發布通緝，並於2024年2月遭最高檢察署列為「重大外逃通緝犯」。

賴男潛逃出境後在印尼隱姓埋名生活十餘年，近年從事食品買賣並開設店面做小生意為生，還與印尼籍女友同居並育有孩子，看起來打算長期定居海外。刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報，有可疑外籍人士情資，立即清查比對後查明該外籍人士就是我國重大外逃通緝犯賴彥翰。賴男使用假身分被查獲後，印尼警方隨即通知刑事局駐外聯絡官。

我國刑事局與印尼執法單位密切聯繫，於本月26日在印尼雅加達逮捕賴男，進一步確認賴彥翰身分後，派員於28日將他押解回台服刑，結束14年的逃亡生活。刑事局強調，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避司法警察追捕，刑事警察局透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今年已從各國遣返多名通緝犯回台，將秉持跨境執法不間斷之決心，持續與境外執法單位持續合作打擊犯罪。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆法律扶助基金會：02-412-8518

