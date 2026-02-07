逃亡4年外役監逃犯康育豪返台被逮 送監執行

（中央社記者葉臻桃園7日電）民國111年從花蓮自強外役監脫逃、期間在桃園犯下砍人案被發布通緝的受刑人康育豪，5日從中國廣州搭機回到桃園國際機場時被查獲，經警方詢問後移送檢方，桃檢已送桃園監獄執行。

桃園地檢署表示，康育豪並非桃園地檢署發布通緝犯，但因是返國時被逮捕，因此就近移送桃檢，已先發送桃園監獄執行，後續轉移監獄去處，將由當初發監進入花蓮自強外役監的地檢署決定。

原在法務部矯正署自強外役監獄服刑的康育豪，111年3月21日回宜蘭縣探視家屬後未歸，被發布通緝；康育豪同年7月又因博弈糾紛，在桃園市桃園區砍傷郭姓男子，警方當時已逮捕涉案的2名同夥，但康育豪仍在逃。

移民署國境事務大隊今天表示，康育豪本月5日從中國廣州搭機回到桃園國際機場時被查獲，經確認人別無誤後，已經移送航空警察局遞解歸案。

國境事務大隊指出，康育豪遭通緝限制出境卻偷渡中國部分，已違反入出國及移民法第74條規定，調查後將函送桃園地檢署一併偵辦；航警局表示，已在昨天由刑大完成人別詢問，並移送桃園地檢署。（編輯：李亨山）1150207