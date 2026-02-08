逃亡4年落網！受刑人康育豪返台被逮 大票員警歡呼：謝天謝地

【緯來新聞網】花蓮自強外役監受刑人康育豪2022年回宜蘭探視家屬後脫逃，期間因博弈糾紛，在桃園砍傷郭姓男子，案發後已逮捕2名同夥，但康育豪仍未落網。直到4年後，本月5日從中國搭機返台被移民署攔下，並移送桃園地檢署。

受刑人康育豪逃亡4年後，在近日落網。（圖／翻攝自台灣高檢署通緝查詢系統）

康育豪因詐騙案原本在宜蘭監獄服刑，2020年間被移往花蓮外役監執行，但2022年3月21日返家探視，卻逾期未歸遭通緝，沒想到逃亡期間因博弈糾紛，同年7月16日上午8時許，與楊姓、包姓男子前往桃園社區埋伏落單的郭姓男子，朝對方猛砍，3人犯案後隨即逃逸。



當時桃園警方在案發後迅速逮捕2名同夥，剩康育豪逃亡。直到4年後，康育豪2月5日從中國搭機回台，因4條通緝罪被移民署攔下，隨即通知航警局將其逮捕。



由於康育豪本身仍具受刑人身分，移送地檢署複訊後已先行發監，後續將由原發監地檢署決定其最終服刑地點，全案後續將依司法程序持續辦理。



消息曝光後，在Threads掀起討論，一票員警終於鬆了一口氣，紛紛留言：「育豪，全台灣的警察因為你寫了無數的報告欸」、「在警用小電腦置頂多年，每次都不小心手滑按到，根本堪稱逃犯界KO榜之首，看到這名字都熟到有種認識他本人的錯覺了」、「全台灣警察最熟悉的名字」、「登入小電腦終於不用再看到豪哥了！！謝天謝地」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

彭佳慧都甘拜下風！「屏東玉女掌門人」一開口就迷倒南台灣漢子

追劇啦！趙麗穎再搭林更新「續前緣」 《與鳳行》6月上架