逃亡4年返台落網外役監逃犯涉 桃園街頭砍殺案黑幫博弈重傷

花蓮自強外役監逃犯康育豪，涉入一起震驚地方的街頭砍殺案件，潛逃長達4年後，終於在近日返台時遭警方逮捕，此案發生於2022年7月間，地點位於桃園區中平市場附近，當時正值上午時段，人來人往，卻爆發血腥衝突，引發周邊民眾恐慌。

警方調查指出，康育豪疑似因線上博弈糾紛與人結怨，進而衍生暴力衝突，案發當天，他夥同27歲楊姓及包姓男子，事先埋伏落單的郭姓男子，隨後持刀當街猛砍對方超過10刀，郭男手臂及背部多處遭砍，當場血流如注倒臥路旁，所幸經緊急送醫後搶救成功，撿回1命。

案發後，康育豪隨即逃逸，警方則陸續將楊、包2人查緝到案，2人供稱僅是陪同埋伏，並未實際動手，強調行兇者只有康1人，然而警方認為其說法避重就輕，仍依殺人未遂罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

進一步追查發現，康育豪本身前科累累，曾涉及重傷害、妨害自由及詐欺等案件，2022年3月，他原獲准自花蓮自強外役監返宜蘭探視家屬，卻逾期未歸而遭通緝，未料逃亡期間，他仍持續涉及暴力事件，甚至疑似為了維持生計，收錢替人出手教訓對象。

警方研判，郭男傷勢多集中於手臂與背部，並非致命要害，顯示行兇動機可能帶有警告、教訓意味，儘管外界一度盛傳涉案3人具有黑幫背景，但警方查證後澄清，3人均未被註記為幫派成員，僅因交友圈與部分人士重疊而引發誤會，相關金流與幕後是否有人指使，仍有待檢警持續釐清。

