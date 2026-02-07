逃亡4年！外役監逃犯康育豪搭機返台被逮 桃檢：已發監執行

〔記者謝武雄／桃園報導〕花蓮自強外役監受刑人康育豪於2022年3月趁返家期間脫逃，並在逃亡期間犯案，康育豪在逃亡4年後，5日晚間從中國搭機返台時，因4條通緝被移民署攔下，通報警方抓人，並在昨日上午移送桃園地檢，桃園地檢署已將其發送桃園監獄執行。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，康育豪並非桃園地檢署發布通緝犯，但返國遭機場航警逮捕，故就近移送桃園地檢署，加上其本身還是受刑人，因此先發監執行，未來還是會由當初發監進入花蓮自強外役監服刑的地檢署決定康育豪倒底要到哪個監獄服刑。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

共諜剋星陳舒怡 揪辦退役中將

