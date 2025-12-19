逃兵仔丟煙霧彈、砍人後畏罪墜樓 北車恐怖攻擊釀2死8傷

即時中心／廖予瑄報導

台北車站今（19）日傍晚5時許，一名來自桃園的27歲張姓逃兵通緝犯在台北捷運板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈，導致1人受傷及1位57歲男子死亡。隨後，張男又持長刀前往北捷中山站外，隨機攻擊路人，還丟擲煙霧彈，導致共7人受傷，而行凶男子也在闖入誠品南西後墜樓，目前救護車已到場急救中。本起事件一共造成10人受到輕重傷。而張男的行凶畫面也隨之曝光。





張男在北車丟擲制式煙霧彈。（圖／民視新聞翻攝）

畫面中可以看到，張男身穿黑衣並戴著防毒面具，鬼鬼祟祟站在北捷台北車站M7出口站外，丟擲制式煙霧彈，導致現場濃煙密布，嚇得在一旁的咖啡廳內的民眾，趕緊拿起包包離開。

張男所丟擲的煙霧彈殘骸。（圖／民視新聞）

隨後，張男又逃往中山站，除了在大馬路上掏出一個個煙霧彈，拉開插銷後隨機丟擲之外，還拿出長刀，朝著誠品外的人群瘋狂揮砍，現場民眾見狀，立刻爆出尖叫聲，並開始逃竄。

張男在掏出煙霧彈丟擲。（圖／民視新聞翻攝）

張男拿出長刀。（圖／民視新聞翻攝）

接著，張男更衝進誠品內部，並從1樓揮砍長刀直到4樓。警方獲報，也立刻派出大批人馬趕到現場要將他逮捕；沒想到，張卻直接在誠品的高樓畏罪墜樓，送醫後，在晚間7時48分宣告不治。

張男朝人群揮砍。（圖／民視新聞翻攝）

張男朝人群揮砍。（圖／民視新聞翻攝）

警方表示，張男在北車已經造成1人受傷、1人死亡，隨後他又到中山站犯下砍人案，再導致4人受傷，3人無呼吸、無意識，分別送醫救治。本起恐怖事件一共造成嫌犯在內，2死8人受到輕重傷，目前警方已介入調查。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

