逃兵張文殺人軌跡曝光！縱火燒車→丟煙霧彈→隨機砍人→墜樓亡

北車、中山站發生攻擊事件，民眾遭波及，現場進行搶救。讀者提供



北車、北捷19日發生隨機殺人驚悚命案！妨害兵役被桃園地檢署通緝的27歲男子張文，傍晚北車投擲至少五枚煙霧彈；之後，又跑到北捷中山站扔煙霧彈，且揮刀隨機砍人，遭警方包圍後，從高處墜落，傷重不治。檢警醉心偵辦進度，發現張文從上午就開始犯案，縱火燒毀路邊機車及汽車。整起殺人案，累計至晚間21時，共有9死傷。

檢警懷疑張文預謀犯案，且使用調虎離山計，抵達台北車站犯案前，竟先在自己住處縱火燒屋，把大批警消和警力引導至位在中山區住處滅火，自己則前往北車丟煙霧彈。

檢警調查發現，張文在上午先在台北市中山區縱火燒毀路邊汽機車，接著又於自己居住長達1個多月的租屋處放火，然後跑去北車投擲煙霧彈，投擲過程被監視器拍下，他拉著一個行李箱，裡面放置多枚煙霧彈。

最後跑到北捷中山站丟煙霧彈，且隨機砍人，目擊者驚嚇四處逃竄，根據網路上曝光的相關影像，他蹲在斑馬線中央往馬路四周隨機丟擲煙霧彈後，隨即拎著一把明晃晃的長刀走過斑馬線，揮刀砍傷一名路過的機車騎士，又朝另外2、3名路人揮舞，接著持刀衝進誠品南西店。

抓人的警力在此時抵達，張文眼見自己被團團包圍，跑至高處，墜地後傷重不治。其動機，檢警仍在釐清。

