逃兵男租屋處先放火再捅人畏罪輕生 驚人裝備曝

台北一男持刀對路人隨機攻擊畏罪跳樓。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成2死7傷的慘案，隨後跳樓畏罪自殺，而張文下午5時許先是在租屋處放火，等待警消抵達撲滅後，再前往北車丟擲煙霧彈，並持鈍器重擊釀成1人死亡，隨後徒步前往中山區丟擲煙霧彈、砍傷7人後跳樓畏罪身亡。而張文身上驚人裝備也曝光了。

據了解，張文在北車犯案後，立即徒步前往捷運中山站，在中山站再次丟擲煙霧彈，並持長刀潮人群無差別攻擊，隨即自誠品南西6樓跳樓畏罪輕生。警方也在其租屋處查獲大量爆裂物品，初步確認張文至少持有長刀、防毒面具、防彈背心、煙霧彈等武器，宛如小型軍火庫，可謂「裝備齊全」。

據悉，張文於今年1月間於中正區租下一間雅房，19日下午卻先是在租屋處對面點燃火煙，隨即持大量煙霧彈前往台北車站M7出口，持鈍器傷人，釀成1人死亡，並有一名捷運員工因撲滅煙霧彈而嗆傷送醫。過程中張文不斷分散警力，心思可謂相當縝密。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

