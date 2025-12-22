逃兵當詐騙車手一審判3個月 屏檢認為量刑失當輕忽危害將上訴

陳男逃兵期間跑去當詐騙車手被警方查獲，法院判他3個月徒刑，屏檢認為量刑失當輕忽危害，將上訴。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕陸軍機械化第333旅陳姓二兵休假逾期未歸，竟跑去當詐騙車手被警方查獲，檢方偵辦後，認為陳男棄役加入詐騙集團，破壞軍紀，且犯後毫無悔意，向法院具體求刑3年；屏東地院卻認為陳男犯後尚有悔意，依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判處陳男3個月徒刑，可易科罰金；屏檢認為量刑過輕，未能反映陳男對社會的危害性，將提起上訴。

陳男去年7月19日休假離營後即未再返營，部隊也聯繫不上陳男與其家屬，行蹤成謎的陳男竟當起詐騙集團車手，1個多月後在台南被警方查獲。檢方認為，陳男身為現役軍人，卻棄役不歸，破壞軍隊紀律及人員安全管控，已屬不該，逃兵期間竟還從事詐騙、洗錢犯罪，且犯後矢口否認犯行，毫無悔意，甚至直言藐視司法，建請法院從重量刑，量處有期徒刑3年，以昭炯戒。

屏東地院認為，陳男因涉及刑事案件，意圖長期脫免職役而離去職役，檢方雖具體求刑3年，但衡量全案情狀，陳男尚有悔意，就其違反職役職責部份，應處3個月徒刑，得易科罰金。

屏東地檢署收到一審判決後，認為法官未能區辨陳男「惡意離去職役」與一般「單純逾假未歸」的差異，僅量處3月徒刑，顯有評價不足，陳男落網後應訊時還開嗆：「我都已經判30幾年了，我沒差啊！這個對我的刑期不影響，我有需要顧慮這些嗎」等語，暴露對國家刑罰權極度藐視，縱於後續審判中為認罪答辯，仍難認發自內心之悔改，一審量刑顯屬不當，不足以評價陳男行為不法內涵與罪責，為維護軍紀尊嚴及司法正義，將依法提起上訴。

