逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」

社會中心／洪正達報導

陳男逃兵加入詐團被逮，怒嗆「已經判30幾年不差這一條」。（示意圖／翻攝畫面）

屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，陳男於2024年4月9日入伍，並於新訓結束後分發到陸軍機械化第三三三旅擔任二兵，沒想到同年7月9日離營休假後，卻沒有在同月21日晚間9點歸營，軍方後來通報逃兵，而陳男這時起已四處為家，除了住旅館、摩鐵外居無定所，後來更加入詐騙集團洗錢，警方後來在同年8月24日將他查獲後逮捕。

廣告 廣告

但陳男卻否認自己有逃兵事實，因事前有問連長快篩陽性是否可請假？又說我都已經被判30幾年了，我沒差啊，這件對我的刑期不影響，我有需要顧慮這些嗎」、「要超過第7天才構成本罪，扣掉假日、收假那天，最後1天剛好是第7天」。

法官審酌，陳男身為現役軍人，因自涉刑案意圖脫離兵役，可見法治觀念薄弱、罔顧國家法令、部隊及職責等，已嚴重影響部隊管理及國防安全，因此依法判處3個月徒刑，可易科罰金。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

推拿師「精油按摩」下秒性侵人妻得逞！法官判中醫診所也要一起賠

宮廟活動出現「整疊千元鈔」600萬撒錢哥當場撇清：我來領便當的

丈夫婚宴遭主管灌醉！新娘暴怒得不到抱歉...下秒PO網公審下場曝

移工「3P國中妹」遭告性侵！辯「長的高、胸部大」看不出來被法官打臉

