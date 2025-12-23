逃兵藏飯店「斜槓搞詐騙洗錢」 被逮竟嗆「38字」GG了！

社會中心／江姿儀報導



近期逃兵風波頻傳，並衍生出多起相關逃兵犯罪等問題，引起社會討論。去年1名駐紮於屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的二兵阿雄（化名），竟於服役期間利用休假逃兵並遭通緝。期間阿雄加入詐騙集團，從事詐騙、洗錢等不法行為，四處藏身飯店與汽車旅館。阿雄犯下5起加重詐欺罪後被逮，還囂張嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」。然而一審僅判處3個月徒刑，檢方決定提起上訴，請求依法重新審酌。





他入伍3個月逃兵「斜槓搞詐騙洗錢」 犯5重罪竟嗆「已被判30年」：沒差啊！

阿雄才入伍3個月，就在休假離營後，未依規定時間歸營，逃兵遭通緝。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

判決書指出，去年（2024年）阿雄身為屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的二兵，才入伍3個月，就在休假離營後，未依規定時間歸營，擅自離開服役單位並逃逸在外，隨後遭到通緝。沒想到逃兵期間，阿雄藏匿於各飯店、汽車旅館躲避追查，還加入詐騙組織，兼職詐騙、洗錢來維生。

他入伍3個月逃兵「斜槓搞詐騙洗錢」 犯5重罪竟嗆「已被判30年」：沒差啊！

逃兵期間，阿雄加入詐騙集團，藏身各飯店、汽車旅館，兼職詐騙、洗錢來維生。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

阿雄被捕後否認犯行，接受偵查期間還表示「我都已經被判30幾年了，我沒差啊，這件對我的刑期不影響，我有需要顧慮這些嗎？」。檢方認定被告言行囂張、顯有藐視司法之虞，主張應予重判，但一審法院僅就其逃避兵役行為量刑，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。對此，屏東地檢署表示，一審量刑明顯偏輕，且被告落網時仍持有多張他人名下的金融機構提款卡，顯示其行徑惡劣、違反服役義務情節重大，犯後態度亦未見悔意，甚至抗拒法治，但法院未將相關加重情節納入量刑考量，判決結果難以反映其對社會造成的危害，為維護軍紀、遏止類似犯行並落實司法正義，已決定依法提起上訴，請求作出更為妥適的判決。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

