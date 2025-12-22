逃兵詐騙洗錢判3月 屏檢不服提上訴

震驚社會的隨機殺人兇嫌張文，傳聞故意酒駕遭淘除志願役，並涉妨害兵役被通緝！屏東地檢署針對一名涉嫌逃兵被判刑三個月的陳姓男子，提起上訴並建請做適當合法判決。

屏東地檢署指出，這名陳姓男子於民國一一三年四月九日入伍服役的現役軍人，擔任陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連二兵；陳男於一一三年七月十九日晚間六時許休假離營，原應於二十一日晚間九時許收假前歸營。

陳男竟逾假不歸，脫離部隊掌握，棄役潛逃在外而未再回營，逃兵期間蝸居各飯店、汽車旅館，加入詐騙集團恃詐騙、洗錢犯罪維生；經檢方發佈通緝，一一三年八月二十四日在南市中西區被警方查獲。

屏東檢方認為，陳男並非單純逾假未歸，而是惡意離去職役，係犯陸海空軍刑法的意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌；同時考量陳男的刑案紀錄，顯示其對刑罰之反應極其遲鈍，法治觀念薄弱，原審量刑未能體現對累犯之加重評價，亦屬違誤。陳男以逃兵為手段，以再犯他罪為目的之生活型態，原審判決均未能將此等量刑加重因子納入考量，致量刑結果未能反映其社會危害性。

屏東地檢署強調，法院僅量處陳男三月徒刑，如易科罰金，以新臺幣一千元則算一日；經審慎研酌後，認量刑部分未詳酌個案情節，有失允當，顯有評價不足，為維護軍紀尊嚴、嚇阻潛在犯罪及實現司法正義，因此依法提起上訴，請為適當合法之判決。