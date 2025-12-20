逃兵通緝犯張文砍死3人 萬老師心痛發聲「任何人都不該承認這種恐懼」

【緯來新聞網】台北捷運19日晚間發生隨機攻擊案，共造成包含兇手張文共4人死亡、多人受傷，社會震驚。立法委員暨演員郭昱晴（萬老師）20日於社群平台發文，表達對受害者的深切哀悼，同時強調暴力不應成為日常生活的一部分。

張文殺3人後跳樓死亡。（圖／翻攝臉書）

郭昱晴感性表示，「讓人心碎、難以承受的星期五夜晚」，向不幸罹難的民眾致意，並為傷者與家屬送上平安祝福。她指出，「任何人，都不該在日常生活中承受這樣的暴力與恐懼。」



她也提到，儘管事發突然、情勢混亂，但仍看到令人敬佩的行動，包括市民奮勇阻止嫌犯、店員冷靜應對，以及警消與醫護人員第一時間投入救援。她希望社會大眾記得這些無名英雄，並以哀悼作為推動改變的動力。



郭昱晴呼籲，若遇突發危機，民眾應保持冷靜、聽從現場指示、迅速脫離危險現場，避免圍觀及轉傳未經查證的訊息，協助前線人員更有效完成任務。她也強調，社會應齊心守護安全，盼同類事件不再重演。

