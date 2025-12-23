逃兵「斜槓搞詐騙」嗆：已判30年，不差這件！囂張態度…惹怒檢方求重刑

記者陳弘逸／屏東報導

陳姓逃兵躲飯店搞詐騙，落網還嗆檢方，態度囂張，遭判３個月有期徒刑，檢方不服提起上訴。（示意圖／資料照片）

駐紮於屏東陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連的陳姓二兵，服役期間，趁休假逃兵遭通緝，加入詐騙集團躲在各飯店、汽車旅館靠詐騙、洗錢犯罪維生，陳男落網後，還嗆檢方「被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」一審遭判3個月有期徒刑，檢方認為，法院未將此等量刑加重因子納入考量，判刑結果未能反映他社會危害性，因此，將提上訴，建請適當合法判決。

判決指出，陳男2024年4月9日入伍，擔任陸軍機械化第三三三旅聯兵三營戰支連，位階二兵屬現役軍人，同年7月19日下午6時許休假離營，卻未在指定時間內返營收假，無故離去職役，棄役潛逃在外遭通緝。

逃兵期間，陳男蝸居各飯店、汽車旅館，加入詐騙集團靠詐騙、洗錢犯罪維生，並於同年8月24日0時許，遭警方查獲。

落網後，陳男嗆聲，「都已經被判30幾年了，沒差啊，這件對刑期不影響，有需要顧慮這些嗎？」檢方認為，他態度囂張，藐視司法，向法院建請從重量刑。不過一審，法院依意圖長期脫免職役而離去職役，處3個月有期徒刑，得易科罰金。

對此，屏東地檢署主張，原審量刑過輕，且陳男被逮時，還持有多張他人申辦金融機構提款卡，足見品行惡劣，違反職役義務程度極大，犯後態度冥頑不靈、抵抗法治，法院卻未能將此等量刑加重因子納入考量，判刑結果未能反映他社會危害性。

檢方認為，原審量刑顯屬不當，不足以評價陳男行為不法內涵與罪責，為維護軍紀尊嚴、嚇阻潛在犯罪及實現司法正義，將依法提起上訴，建請適當合法判決。

