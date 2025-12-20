逃出夫家卻變家族大逃殺！《弒婚遊戲2》驚見佛羅多參戰 新娘姊妹花慘淪獵物

《弒婚遊戲：2度開局》延續首集大獲好評的血腥與諷刺風格，大難不死的新娘葛蕾絲再度回歸，連她的妹妹也被捲入這場奪命紛爭。探照燈影業提供

黑色虐殺恐怖喜劇續集《弒婚遊戲：2度開局》發布中文版預告，延續首集大獲好評的血腥與諷刺風格，大難不死的新娘葛蕾絲再度回歸，未料這次的殺劫竟全面「升級」。劇情峰迴路轉且血腥程度更勝往昔，預告片中展現出更具創意的虐殺手段與各路人馬格殺勿論的狠勁，讓網友直呼這部續集簡直讓人「弒」不得了。

逃出夫家竟淪四大家族獵物！ 新娘姊妹花被迫參加生存大逃殺

在《弒婚遊戲：2度開局》中，由薩瑪拉威明飾演的新娘葛蕾絲原本以為已從恐怖夫家的忌日噩夢中逃出生天，沒想到她竟成為更高階層、勢不兩立的「四大家族」爭奪權力的獵殺目標。

更慘的是，連她的妹妹也被捲入這場奪命紛爭。姊妹倆為了活命，必須在更高階、更殘酷的上流家族生存遊戲中求生。首集執導的新銳雙導演麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特再度攜手原班編劇團隊，承諾這篇章將帶來更不可預知的瘋狂轉折。

《魔戒三部曲》飾演「佛羅多」的伊利亞伍德加入《弒婚遊戲：2度開局》演出陣容。探照燈影業提供

卡司拍案叫絕！ 伊利亞伍德與大導演大衛柯能堡驚喜加盟

除了超殺新娘葛蕾絲再度展現強悍生命力，續集的演員陣容更令人驚艷。包含《是誰搞的鬼》資深玉女莎拉蜜雪兒吉蘭驚喜現身，還有《魔戒三部曲》飾演「佛羅多」的伊利亞伍德以及新生代女星凱瑟琳紐頓加盟演出。

最讓恐怖片迷尖叫的，莫過於恐怖大師導演大衛柯能堡也來客串過戲癮。電影定檔於2026年4月9日上映。



