逃出車站百慕達有解 尋車高手教你這樣做

▲身經百戰的員警不負所托，不到10分鐘就尋獲婦人機車。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中火車站是出入臺中的重要門戶之一，人車往來頻繁，路旁未畫設紅黃線的停車空間往往成了「兵家必爭之地」，再加上周邊街景相似，記錯停車位置的情況時有所聞。臺中一名63歲的廖姓婦人日前將機車停放在火車站周邊，外出遊玩返程準備騎車離開時，卻遍尋不著愛車，只好向警方求助。身經百戰的員警不負所托，不到10分鐘就在隔壁街道尋獲機車，讓婦人終於放下心中大石。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員蘇家賢、顏英全於日前下午5點多執行巡邏勤務時，獲報東區立德街有民眾找不到機車，隨即趕赴現場協助。廖姓婦人向警方表示，當天上午將機車停放路旁後，便搭乘客運與友人外出旅遊，返程時卻怎麼也找不到機車。她自認對當地並不陌生，也記得周邊店家外觀，來回查看多次仍毫無所獲，擔心車輛遭人覬覦，這才急忙報警。

警方隨即調閱周邊監視器畫面比對，發現於廖女所述時段內，附近並未拍到她騎車前來的影像，也未見有他人使用跡象，加上機車鑰匙仍在廖女身上，研判遭竊可能性不高，較可能是記錯停車位置，遂協助擴大範圍沿著周邊街道搜尋。果然，搜尋行動展開不到10分鐘，員警便在隔壁一條街上發現廖女的機車，證實是一場虛驚。

▲警方提醒，停車後拍下停放位置及周邊環境的照片，就算一時找不到車，熟悉轄區的員警往往一看就能迅速協助。

看到愛車失而復得，廖女鬆了一口氣，露出靦腆又不好意思的笑容，員警也溫暖安慰，記憶出錯在所難免，並提醒她下次停車後，可拍下停放位置及周邊環境，就算一時找不到車，熟悉轄區的員警往往一看就能迅速協助，讓廖女連聲道謝。

警方提醒，民眾外出停車時，無論是在市區街道或觀光景點，務必拍照或以手機記錄車輛停放位置與周遭環境，並善加利用手機的GPS定位功能標註停車點，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。（照片記者鄭瑞芳翻攝）