逃加拿大被抓回！ 前台大婦產名醫鄭文芳涉狎3女「延押2個月」

前台大狼醫鄭文芳（格子衣者）被裁定延押2個月。資料照片。廖瑞祥攝



前台大婦產科名醫鄭文芳，被控任職台大醫院時涉嫌對3名女業務下藥性侵，被依加重強制猥褻、加重強制性交未遂起訴。沒想到，檢方起訴後他竟放鳥法官，台北地院對其發布通緝，去年10月他被押解回台灣就審後被裁定收押。近日，台北地院認為有繼續羈押之必要，再裁定鄭文芳自1月21日起延長羈押2個月。

檢方指控，鄭文芳擔任台大醫院醫師期間，因聚餐而認識3名金融界女業務，2020、2021年間，他接連以「討論金融商品」當作藉口，約女業務到台北一間日式餐廳包廂內用餐，事先在紅酒加入不明藥物，等到被害人一口飲下，遭到迷暈以後，就轉移到汽車旅館等地染指被害人。一名被害人甚至醒來發現，自己身在台大醫院實驗室，趕緊逃離現場。

沒想到檢方起訴後，2025年3月台北地院開庭時，鄭文芳傳喚不到，具保人鄭文芳的妻子也無法督促他到案，法院認定鄭文芳已經離境，同年6月發布通緝，並通知外交單位註銷護照。

加拿大移民署通知鄭文芳，隨後進行留置，後來被押解返台。鄭文芳回台就審強調，他去加拿大只是探望親人，沒有逃亡意圖，但法官仍當庭諭知收押3個月。台北地院近日認為有繼續羈押之必要，日前裁定鄭文芳自1月21日起再延長羈押2個月。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

