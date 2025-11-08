逃命撞警車！雲林販毒主嫌撞車倒地 海洛因K毒全查扣

雲林警方與海巡隊聯手偵破一起跨縣市販毒集團案！主嫌吳男疑因吸毒成癮，在雲林、南投一帶販毒圖利。逮捕過程中，吳男企圖騎車衝撞警方逃逸，卻撞上警車當場被制伏，警方在民宅內查獲海洛因47公克、安非他命36.3公克及多項吸食器具。警方懷疑背後有更大的供毒網絡，正持續向上追查，期望徹底瓦解毒品供應鏈。

逃命撞警車！雲林販毒主嫌頭撞車倒地 海洛因K毒全查扣。(圖／警方提供)

雲林地區近日破獲一起跨縣市販毒集團案件，主嫌吳姓男子疑因吸毒成癮，為籌措毒資而在雲林、南投一帶從事毒品交易活動。經過數月蒐證，海巡查緝隊與警方聯手於雲林一處民宅進行圍捕行動，當場查獲三名毒販，並起獲海洛因47公克、安非他命36.3公克及多項吸食器具。逮捕過程中，主嫌曾試圖騎車衝撞警方逃逸，但最終仍被警方成功制伏。

海巡查緝隊與警方聯手於雲林一處民宅進行圍捕行動。(圖／警方提供)

這起販毒案件是由海巡查緝隊與雲林縣警方聯合偵辦。雲林查緝隊副隊長許裕宗表示，專案小組在確認情勢並評估時機成熟後，於2025年6月中旬分別在雲林縣及南投縣，成功緝獲以吳姓嫌犯為首的販毒集團共計3名成員。

逮捕行動中，警方以偵防車包圍目標民宅進行圍捕。當時，戴著安全帽的吳姓主嫌企圖騎車從民宅衝出逃逸，但在衝撞過程中，頭部撞上卡在民宅門口的轎車，當場倒地。警方見狀立即壓制嫌犯，防止其再次逃脫。轎車內的員警也迅速下車協助逮人，最終成功將嫌犯制伏。

這些證物進一步證實了該集團從事毒品交易的犯罪事實。(圖／警方提供)

在搜索行動中，警方於該民宅內發現大量毒品證據，包括海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具。這些證物進一步證實了該集團從事毒品交易的犯罪事實。

搜索行動中，警方於該民宅內發現大量毒品證據。(圖／警方提供)

許裕宗指出，全案已依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。目前檢警懷疑背後還有更大的毒品供應網絡，正持續向上追查，以清查毒品流向和相關資金往來，期望能夠徹底瓦解這條毒品供應鏈，防止毒品繼續危害社會。

